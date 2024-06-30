Çağlar Söyüncü yeniden Fenerbahçe'de! Sağlık kontrolünden geçip imzayı atacak

30 Haziran 2024 11:07 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 11:12

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Çağlar Söyüncü, temelli olarak İstanbul'a dönüyor.

ÇAĞLAR, FENERBAHÇE İÇİN REST ÇEKTİ!

Sarı-lacivertliler, Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almak için Atletico Madrid ile görüşmelere başladı.

Avrupa'dan talipleri de olan ve evlendiği için İstanbul'da yaşamak isteyen Çağlar, Atletico Madrid'e 'Bırakın beni' diyerek kulübünden Fenerbahçe'ye transferi için kolaylık sağlanmasını istedi.

ANLAŞMA SAĞLANDI: SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü transferi için anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, milli futbolcunun bonservisini aldı.

Çağlar Söyüncü resmi imza ve sağlık kontrolü için İstanbul'da... İmzalar atıldıktan sonra takıma katılacak.

16 MAÇTA 2 GOL-1 ASİST

Milli futbolcu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maça çıktı ve 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

Piyasa değeri 10 milyon Euro olan Çağlar Söyüncü'nün Atletico Madrid'le 2027 yılına kadar mukavelesi bulunuyordu.