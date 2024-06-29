Jose Mourinho Bayern Münih'in yıldızını istiyor! Fenerbahçe harekete geçti
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Bayern Münih'in Fransız yıldızı Kingsley Coman'ı transfer etmek için harekete geçti. İşte detaylar...
Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe, kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Sarı-lacivertliler, Bayern Münih forması giyen Fransız yıldız Kingsley Coman'a kanca attı.
MOURINHO'DAN COMAN İSTEĞİ
Sky Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Kingsley Coman için Bayern Münih yetkilileri ile temasa geçti.
Alman devi oyuncunun bu yaz takımdan ayrılmasına sıcak baktığı ve 28 yaşındaki yıldızı Jose Mourinho'nun da çok istediği ifade edildi.
ÖNCELİĞİ TÜRKİYE DEĞİL
Coman'ın Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı ancak Fenerbahçe'nin Fransız yıldızın fikrini değiştirmek adına uğraş vermeye devam edeceği belirtiliyor.
294 MAÇTA 63 GOL-66 ASİST
Bayern Münih'in Juventus'tan 21 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Kingsley Coman, Alman ekibiyle çıktığı 294 maçta 63 gol atarken 66 da asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 50 milyon Euro civarında gösterilen 28 yaşındaki yıldız futbolcu kariyerinde 29 kupa kazandı.