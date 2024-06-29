Jose Mourinho Bayern Münih'in yıldızını istiyor! Fenerbahçe harekete geçti

29 Haziran 2024 09:57 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 10:10

Dominik Livakovic Fenerbahçe'de kalacak mı? Geleceğiyle ilgili kararını verdi

Dominik Livakovic Fenerbahçe'de kalacak mı? Geleceğiyle ilgili kararını verdi

Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe, kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler, Bayern Münih forması giyen Fransız yıldız Kingsley Coman'a kanca attı.

MOURINHO'DAN COMAN İSTEĞİ

Sky Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Kingsley Coman için Bayern Münih yetkilileri ile temasa geçti.

Alman devi oyuncunun bu yaz takımdan ayrılmasına sıcak baktığı ve 28 yaşındaki yıldızı Jose Mourinho'nun da çok istediği ifade edildi.

ÖNCELİĞİ TÜRKİYE DEĞİL

Coman'ın Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı ancak Fenerbahçe'nin Fransız yıldızın fikrini değiştirmek adına uğraş vermeye devam edeceği belirtiliyor.

294 MAÇTA 63 GOL-66 ASİST

Bayern Münih'in Juventus'tan 21 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Kingsley Coman, Alman ekibiyle çıktığı 294 maçta 63 gol atarken 66 da asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 50 milyon Euro civarında gösterilen 28 yaşındaki yıldız futbolcu kariyerinde 29 kupa kazandı.