Dominik Livakovic Fenerbahçe'de kalacak mı? Geleceğiyle ilgili kararını verdi
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
27 Haziran 2024 11:26 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 11:28
Adı son dönemde transfer dedikodularıyla anılan Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic geleceğiyle ilgili kararını verdi.
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon başında 6.65 milyon Euro bonservis karşılığında transfer ettiği Dominik Livakovic ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Trabzonspor deplasmanında yaşanan olayların ardından 29 yaşındaki kalecinin Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldığı iddiaları ortaya atılmıştı.
Son olarak İskoç ekibi Celtic'in Livakovic'e talip olduğu öne sürülmüştü.
LİVAKOVİC FENERBAHÇE'DE KALIYOR
Milliyet'in aktardığı habere göre; Hırvat kaleci Dominik Livakovic Fenerbahçe'de kalma kararı aldı.
Deneyimli eldivenin, Jose Mourinho'nun gelişiyle yeni sezonun farklı olacağını düşündüğü ve bu yüzden kalma kararı aldığı vurgulandı.
17 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI
Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Dominik Livakovic kalesinde 40 gol gördü. Tecrübeli eldiven 17 maçta ise kalesini gole kapamayı başardı.
Kaynak: tgrthaber.com