Alex de Souza Fenerbahçe'nin yıldızına kanca attı!

26 Haziran 2024 08:37 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 09:11

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için beklediği teklif belli oldu!

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için beklediği teklif belli oldu!

Fenerbahçe'ye Jose Mourinho dokunuşu: Ciddi bir otorite kurdu

Fenerbahçe'ye Jose Mourinho dokunuşu: Ciddi bir otorite kurdu

Yeni teknik direktörü Alex de Souza'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Antalyaspor, rotasını Fenerbahçe'ye çevirdi.

ALEX'TEN JOAO PEDRO HAMLESİ

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Brezilyalı teknik adam, 2022-23'te Cagliari'den sarı-lacivertlilere 4.8 milyon Euro'ya transfer olan vatandaşı Joao Pedro'yu istiyor.

Tarafların 32 yaşındaki golcünün kiralık olarak transferi üzerinde görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

28 MAÇTA 3 GOL ATABİLDİ

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan ve 28 maçta 5 gol, 1 asist yapan 32 yaşındaki Joao Pedro, geçtiğimiz sezon başında kiralandığı Brezilya ekibi Gremio'da 28 maçta, sadece 3 gol atabildi.