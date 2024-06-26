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Alex de Souza Fenerbahçe'nin yıldızına kanca attı!

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com.tr
26 Haziran 2024 08:37 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 09:11
Alex de Souza Fenerbahçe&#039;nin yıldızına kanca attı!

Antalyaspor’un yeni teknik direktörü Alex de Souza, kiralık gittiği Gremio’dan Fenerbahçe’ye dönen Brezilyalı golcü Joao Pedro’nun transfer edilmesini istedi.

Yeni teknik direktörü Alex de Souza'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Antalyaspor, rotasını Fenerbahçe'ye çevirdi.

ALEX'TEN JOAO PEDRO HAMLESİ

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Brezilyalı teknik adam, 2022-23'te Cagliari'den sarı-lacivertlilere 4.8 milyon Euro'ya transfer olan vatandaşı Joao Pedro'yu istiyor.

Tarafların 32 yaşındaki golcünün kiralık olarak transferi üzerinde görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

28 MAÇTA 3 GOL ATABİLDİ

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan ve 28 maçta 5 gol, 1 asist yapan 32 yaşındaki Joao Pedro, geçtiğimiz sezon başında kiralandığı Brezilya ekibi Gremio'da 28 maçta, sadece 3 gol atabildi.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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