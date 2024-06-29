Fenerbahçe'de Edin Dzeko dönemi sona eriyor! Teklifi kabul etti

29 Haziran 2024 11:08 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 11:12

Dominik Livakovic Fenerbahçe'de kalacak mı? Geleceğiyle ilgili kararını verdi

Dominik Livakovic Fenerbahçe'de kalacak mı? Geleceğiyle ilgili kararını verdi

Yeni sezonda mutlak şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, bu hedef doğrultusunda iddialı bir kadro kurmak istiyor. Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren sarı-lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Kanarya'nın yıldız golcüsü Edin Dzeko'nun takımdan ayrılmaya hazırlandığı öne sürüldü.

HAJDUK SPLİT HAREKETE GEÇTİ

Sport Mediaset'te yer alan habere göre; Hırvatistan Ligi takımlarından Hajduk Split, Edin Dzeko'ya kanca attı. Kulüp, Bosnalı golcü için harekete geçti.

EDİN DZEKO TEKLİFİ KABUL ETTİ

Hajduk Split'in yeni teknik direktörü Gennaro Gattuso ve kulübün sportif direktörü Nikola Kalinic, Dzeko ile masaya oturdu. Edin Dzeko, yapılan transfer teklifini kabul etti.

Haberde Dzeko'nun Hajduk Split ile 2 yıllık sözleşme şartları üzerinde anlaşma sağladığı ifade edildi.

FENERBAHÇE ZORLUK ÇIKARMAYACAK

Fenerbahçe'nin de ayrılığı zorluk çıkarması beklenmiyor. Dzeko, geçtiğimiz sezon Olympiakos ile oynanan UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçının ardından teknik direktör İsmail Kartal ile sorun yaşamış ve yedek kulübesine hapsolmuştu.

46 MAÇTA 25 GOL-10 ASİST

Fenerbahçe ile Haziran 2025'e kadar kontratı bulunan Edin Dzeko, 2023-24 sezonunda 46 maça çıktı. 38 yaşındaki Boşnak golcü 25 gol atarken 10 da asist yaptı.