Fenerbahçe'de Edin Dzeko dönemi sona eriyor! Teklifi kabul etti
Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, sarı-lacivertli takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. 38 yaşındaki Boşnak futbolcu, Hırvatistan ekibi Hajduk Split'in transfer teklifini kabul etti.
Yeni sezonda mutlak şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, bu hedef doğrultusunda iddialı bir kadro kurmak istiyor. Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren sarı-lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşandı.
Kanarya'nın yıldız golcüsü Edin Dzeko'nun takımdan ayrılmaya hazırlandığı öne sürüldü.
HAJDUK SPLİT HAREKETE GEÇTİ
Sport Mediaset'te yer alan habere göre; Hırvatistan Ligi takımlarından Hajduk Split, Edin Dzeko'ya kanca attı. Kulüp, Bosnalı golcü için harekete geçti.
EDİN DZEKO TEKLİFİ KABUL ETTİ
Hajduk Split'in yeni teknik direktörü Gennaro Gattuso ve kulübün sportif direktörü Nikola Kalinic, Dzeko ile masaya oturdu. Edin Dzeko, yapılan transfer teklifini kabul etti.
Haberde Dzeko'nun Hajduk Split ile 2 yıllık sözleşme şartları üzerinde anlaşma sağladığı ifade edildi.
FENERBAHÇE ZORLUK ÇIKARMAYACAK
Fenerbahçe'nin de ayrılığı zorluk çıkarması beklenmiyor. Dzeko, geçtiğimiz sezon Olympiakos ile oynanan UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçının ardından teknik direktör İsmail Kartal ile sorun yaşamış ve yedek kulübesine hapsolmuştu.
46 MAÇTA 25 GOL-10 ASİST
Fenerbahçe ile Haziran 2025'e kadar kontratı bulunan Edin Dzeko, 2023-24 sezonunda 46 maça çıktı. 38 yaşındaki Boşnak golcü 25 gol atarken 10 da asist yaptı.