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Beşiktaş'tan ayrılan Umut Meraş'ın yeni adresi belli oldu

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: beIN Sports
01 Temmuz 2024 14:06 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 14:10
Beşiktaş&#039;tan ayrılan Umut Meraş&#039;ın yeni adresi belli oldu

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Umut Meraş'ın yeni adresi merak ediliyordu. Deneyimli sol bek, Süper Lig'in yeni ekibiyle anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın 2021-22 sezonu başında Le Havre'dan 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Umut Meraş'ın sözleşmesi sona erdi.

3 yıllık Beşiktaş macerasını noktalayan Umut Meraş, İstanbul ekibi Eyüpspor ile el sıkıştı.

UMUT MERAŞ, EYÜPSPOR'LA ANLAŞTI

beIN SPORTS'un haberine göre; 28 yaşındaki Umut Meraş, Eyüpspor ile anlaşma sağladı.

Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

60 MAÇTA 2 ASİST

Beşiktaş formasıyla toplam 60 maça çıkan Umut Meraş, 2 asist yaptı.

Kaynak: beIN Sports
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