Beşiktaş'tan ayrılan Umut Meraş'ın yeni adresi belli oldu
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: beIN Sports
01 Temmuz 2024 14:06 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 14:10
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Umut Meraş'ın yeni adresi merak ediliyordu. Deneyimli sol bek, Süper Lig'in yeni ekibiyle anlaşma sağladı. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın 2021-22 sezonu başında Le Havre'dan 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Umut Meraş'ın sözleşmesi sona erdi.
3 yıllık Beşiktaş macerasını noktalayan Umut Meraş, İstanbul ekibi Eyüpspor ile el sıkıştı.
UMUT MERAŞ, EYÜPSPOR'LA ANLAŞTI
beIN SPORTS'un haberine göre; 28 yaşındaki Umut Meraş, Eyüpspor ile anlaşma sağladı.
Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.
60 MAÇTA 2 ASİST
Beşiktaş formasıyla toplam 60 maça çıkan Umut Meraş, 2 asist yaptı.
Kaynak: beIN Sports