Beşiktaş'ta 9 futbolcuya kapı gösterildi! Gözler Van Bronckhorst'un kararında
Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com, NTV Spor
01 Temmuz 2024 12:13 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 12:14
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta 9 futbolcu gözden çıkarıldı. Takımdan gideceklerle ilgili kritik kararı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un vereceği aktarıldı.
Teknik direktörlük görevine Giovanni Christiaan van Bronckhorst’u getiren Beşiktaş yeni sezona güçlü bir kadro kurmak istiyor. Kadrosuna Rafa Silva, Gabriel Paulista gibi yıldızları katan siyah-beyazlılar dünya yıldızı Di Maria ve Mats Hummels için de nabız yoklamayı sürdürüyor.
Beşiktaş’ta gidecekler listesi de hazırlanıyor. 9 futbolcunun gözden çıkarıldığı öne sürüldü. Söz konusu futbolcularla ilgili son karar teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'a bırakıldı.
GÖZDEN ÇIKARILAN 9 FUTBOLCU
Milliyet'in haberine göre Beşiktaş'ta gözden çıkarılan yabancı futbolcular arasında Valentin Rosier, Jean Onana, Javi Montero, Ajdin Hasic, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Ante Rebic, Omar Colley, Arthur Masuaku gibi isimler yer alıyor.
Kaynak: tgrthaber.com, NTV Spor