Beşiktaş'ta 9 futbolcuya kapı gösterildi! Gözler Van Bronckhorst'un kararında

01 Temmuz 2024 12:13 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 12:14

Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Yusuf Yazıcı'dan veda paylaşımı

Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Yusuf Yazıcı'dan veda paylaşımı

Teknik direktörlük görevine Giovanni Christiaan van Bronckhorst’u getiren Beşiktaş yeni sezona güçlü bir kadro kurmak istiyor. Kadrosuna Rafa Silva, Gabriel Paulista gibi yıldızları katan siyah-beyazlılar dünya yıldızı Di Maria ve Mats Hummels için de nabız yoklamayı sürdürüyor.

Beşiktaş’ta gidecekler listesi de hazırlanıyor. 9 futbolcunun gözden çıkarıldığı öne sürüldü. Söz konusu futbolcularla ilgili son karar teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'a bırakıldı.

GÖZDEN ÇIKARILAN 9 FUTBOLCU

Milliyet'in haberine göre Beşiktaş'ta gözden çıkarılan yabancı futbolcular arasında Valentin Rosier, Jean Onana, Javi Montero, Ajdin Hasic, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Ante Rebic, Omar Colley, Arthur Masuaku gibi isimler yer alıyor.