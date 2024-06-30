Son dakika! Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu!

30 Haziran 2024 11:27 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 11:28

Beşiktaş, Gökhan İnler ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı kulüp, tecrübeli isme veda etti.

"GÖKHAN İNLER'LE VEDALAŞIYORUZ"

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde görev aldığı iki ayrı dönemde de Beşiktaşlılık duruşuna yakışır mücadelesiyle fark oluşturan, armamızı her ortamda layıkıyla temsil eden futbolcumuz Gökhan İnler’le vedalaşıyoruz.

"UDİNESE'DE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Takımımızın formasıyla şampiyonluk kazanan, saha içinde ve dışında genç oyunculara verdiği destekle örnek olan Gökhan İnler’e İtalya’nın Udinese kulübünde yapacağı sportif direktörlük görevinde başarılar diliyoruz." denildi.