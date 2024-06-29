Beşiktaş yönetiminden Angel Di Maria müjdesi: "Almaya gideceğiz"

29 Haziran 2024 09:47 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 09:55

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Uzun süredir Angel Di Maria'yı kadrosuna katmak için yoğun uğraş veren Beşiktaş cephesinden transfere dair önemli bir açıklama geldi.

Siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel, Angel Di Maria’ya teklif yaptıklarını doğrularken taraftarları heyecanlandıran ifadeler kullandı.

"İNŞALLAH ALMAYA GİDECEĞİZ"

Şu anda Arjantin Milli Takımı ile Copa America’da mücadele veren 36 yaşındaki oyuncuyla ilgili konuşan Yücel, "Müjde demeyelim de bekliyoruz diyelim. yaptığımız görüşmede bize turnuva sonrası kararını vereceğini söyledi. Beklenti oluşturmayalım. Çok beklenti oluştu. Bende de oluştu ama sakin gitmekte fayda var. Biz teklifimizi yaptık. Cevabını bekliyoruz. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Di Maria gelirse bedava ve tek yıllık gelecek. Copa Amerika’yı bekliyor. Turnuva sonrası net cevabını verecek ve inşallah almaya gideceğiz." dedi.

5 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK

Geçen sezon 48 maçta 17 gol ve 15 asistlik performans sergileyen Angel Di Maria’ya yıllık 5 milyon Euro'luk bir teklif yapıldığı öne sürülüyor.