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Beşiktaş, Salih Uçan ile sözleşme yeniledi

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Haziran 2024 20:16 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 20:42

Beşiktaş orta saha oyuncusu Salih Uçan ile yeni sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulüp transfere ilişkin açıklama yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Di Maria ve Insigne gibi dünya yıldızlarını transfer listesine aldı. Siyah-beyazlı yönetim görüşmelerini sürdürürken iç transfere de ağırlık verdi.

SALİH UÇAN İLE SÖZLEŞME YENİLENDİ

Beşiktaş, orta saha oyuncusu Salih Uçan ile sözleşme yeniledi.

Beşiktaş, Salih Uçan ile sözleşme yeniledi - 1. Resim

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada "2021-22 sezonundan bu yana şanlı formamızı başarıyla terleten tecrübeli futbolcumuz Salih Uçan’la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Salih Uçan’a yeni dönemde üstün başarılar diler, kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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