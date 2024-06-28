Beşiktaş, Salih Uçan ile sözleşme yeniledi
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Haziran 2024 20:16 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 20:42
Beşiktaş orta saha oyuncusu Salih Uçan ile yeni sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulüp transfere ilişkin açıklama yaptı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Di Maria ve Insigne gibi dünya yıldızlarını transfer listesine aldı. Siyah-beyazlı yönetim görüşmelerini sürdürürken iç transfere de ağırlık verdi.
SALİH UÇAN İLE SÖZLEŞME YENİLENDİ
Beşiktaş, orta saha oyuncusu Salih Uçan ile sözleşme yeniledi.
Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada "2021-22 sezonundan bu yana şanlı formamızı başarıyla terleten tecrübeli futbolcumuz Salih Uçan’la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Salih Uçan’a yeni dönemde üstün başarılar diler, kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı