Beşiktaş, Salih Uçan ile sözleşme yeniledi

28 Haziran 2024 20:16 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 20:42

Beşiktaş ve Trabzonspor'da forma giymiş Dorukhan Toköz, Eyüpspor'a transfer oldu

Beşiktaş ve Trabzonspor'da forma giymiş Dorukhan Toköz, Eyüpspor'a transfer oldu

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Di Maria ve Insigne gibi dünya yıldızlarını transfer listesine aldı. Siyah-beyazlı yönetim görüşmelerini sürdürürken iç transfere de ağırlık verdi.

SALİH UÇAN İLE SÖZLEŞME YENİLENDİ

Beşiktaş, orta saha oyuncusu Salih Uçan ile sözleşme yeniledi.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada "2021-22 sezonundan bu yana şanlı formamızı başarıyla terleten tecrübeli futbolcumuz Salih Uçan’la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Salih Uçan’a yeni dönemde üstün başarılar diler, kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.