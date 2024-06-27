Beşiktaş'tan Di Maria ve Insigne sürprizi: Transfer için bekleniyor

27 Haziran 2024 21:27 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 21:27

Taraftarına geçen sezonki kötü tabloyu bir daha yaşatmak istemeyen Beşiktaşlı yöneticiler transferde gaza bastı. Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar dünyaca ünlü yıldızları da listeye alıyor.

Beşiktaş stopere Paulista'yı hücuma ise Rafa Silva’yı kadrosuna katmıştı.

İKİ DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZ LİSTEDE

Habertürk'ün haberine göre; Arjantinli yıldız Di Maria'ya teklifini ileten ve beklemeye geçen Beşiktaş, yıldız bir ismi daha gündemine aldı.

Beşiktaş'ın, ABD MLS Ligi'nde Toronto forması giyen Lorenzo Insigne için de devrede olduğu yazıldı.

Insigne'nin Toronto ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. İtalyan futbolcu, MLS Ligi'nde 12 maçta 4 gol ve 3 asist üretti.