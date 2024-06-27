Son dakika! Beşiktaş Rafa Silva'nın maliyetini KAP'a bildirdi!

27 Haziran 2024 09:30 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 09:45

Beşiktaş, Rafa Silva transferini resmen açıkladı. Kartal, Portekizli yıldız futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

6 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK

Siyah-beyazlı kulübün KAP açıklamasında, "Profesyonel Futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'in transferi konusunda, Oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her sezon için 6 milyon Avro garanti ücret ödenecektir." denildi.

"ZAFERLER KAZANMAK İÇİN BURADAYIM"

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Rafa Silva, iki gün önce İstanbul'a gelmiş ve havalimanında, "Taraftarlara kendisini karşıladıkları için teşekkür eden Portekizli futbolcu, "Burada olmak benim için çok önemli. Sayın başkan yardımcımıza çok teşekkür ediyorum, bana güvendi. Taraftarlarımızla beraber zaferler kazanmak için buradayım." demişti.

RAFA SİLVA KİMDİR?

Rafa Silva, geçen sezon tüm kulvarlarda 52 maçta 22 gol atıp 15 kez de gol pası verdi.

Profesyonel kariyerine Feirense'de başlayan ve daha sonra Braga ile Benfica'da oynayan 31 yaşındaki futbolcu, kariyerinde ilk defa Portekiz dışında bir ülkede forma giyecek.