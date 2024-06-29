Beşiktaş'tan Cenk Tosun açıklaması: Sözleşmesi yenilenecek mi?

29 Haziran 2024 16:47 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 16:54

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, siyah-beyazlı takımın gündemine dair önemli açılamalar yaptı.

A Spor'a konuşan Mete Vardar, sözleşmesi sona eren Cenk Tosun ile yapılan görüşmelerdeki son durumu anlatırken, Galatasaray ile karşılaşacakları Süper Kupa maçını hangi statta oynamak istedikleri yönündeki soruyu da cevapladı.

Mete Vardar'ın açıklamaları şu şekilde:

"VAN BRONCKHORST, BEŞİKTAŞ'A ÇOK FAZLA KATKI SAĞLAYACAKTIR"

"Çok yoğun bir trafikteyiz. Özellikle başkanımız devamlı yolculuklarda. Tüm yönetim çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Van Bronckhorst'un Beşiktaş'a çok fazla katkı sağlayacağını düşünüyorum. Hocamız kendi seçtiği ve arzu ettiği yardımcı hocası var. Bizim kulübümüzün çok önemli bir bireyi olan Serdar Topraktepe de yardımcısı oldu. Bu hafta kondisyoner ve kaleci antrenörü takviyeleri de yaptı teknik heyete. İyi bir ekip oluyoruz, bunu Futbol takımıyla tamamlayıp lige başlamak istiyoruz.

"SÜPER KUPA ATATÜRK OLİMPİYAT STADI'NDA OYNANMALI"

"Süper Kupa'nın oynanacağı yer belirlenmedi ama ben Atatürk Olimpiyat Stadı'na önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. O stadın futbolla ilgili görsel güzelliğinin çok güzel olduğunu Trabzonspor ile oynadığımız kupa finalinde gördük. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nu hep sıcak tutmamız lazım. İki İstanbul takımının oynayacağı maçta başka bir şehre gitmenin güvenlik açısından da doğru olmayacağını düşünüyorum."

"GİDECEK OLANLAR 10 GÜN İÇİNDE BELLİ OLACAK"

"1 Temmuz'da Ümraniye'de hazırlıklara başlıyoruz. 10 Temmuz'da Slovenya'da olacağız. 19 yabancımız var. Kimler kalacak kimler gidecek bu 10 gün içinde belirlenmesi açısından çok önemli. Slovenya'da Dinamo Zagreb, Shakhtar Donetsk ve Graz ile hazırlık maçları oynayacağız"

"RAFA SILVA ÖNEMLİ BİR KARAKTER"

"Rafa Silva bütün dünya otoritelerinin çok beğendiği bir oyuncu. Türkiye'ye bence önemli bir karakter aldık. Çok büyük bir yeteneğin dışında, çok da önemli bir karakter kazandırdık. Paulista, Beşiktaş'a hırsı, enerjisi ve futbol bilgisiyle çok şeyler katacaktır. Geldiğimizden bu yana ilk 11'de oynayacak 5 oyuncu aldık. Muhakkak takıma katkı sağlayacak 1-2 oyuncu daha alacağız."

"CENK TOSUN'UN DURUMU EURO 2024'TEN SONRA BELLİ OLACAK"

"Cenk Tosun'a karakter, tecrübe ve yetenek olarak çok fazla bir şey söylememe gerek yok zaten herkes biliyor. Sözleşme konusuna gelirsek... EURO 2024 sonrasında, ondan öncesinde de başkanımız ve hocamızla beraber bir değerlendirme yapılacaktır. Bununla ilgili süreç olumlu veya olumsuz bir noktaya gelecektir. İnşallah bu konu iki taraf için de hayırlı bir noktaya gelir."