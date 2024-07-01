İngiliz futbolcu Alex Pritchard, Sivas’a geldi

01 Temmuz 2024 18:08 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 18:14

Sivasspor, İngiliz kulübü Birmingham City forması giyen Alex Pritchard ile prensip anlaşmasına vardı.

Pritchard, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak için kente geldi.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Alex Pritchard, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sivasspor Kulübü Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl ile dün görüştüm. Benim için yeni bir macera olacak ve çok heyecanlıyım. Yeni bir başlangıç olacak." dedi.

Kulüp tesislerine giden Alex Pritchard'in sağlık kontrolünün ardından transfer görüşmesinin olumlu sonuçlanması durumunda bugün resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.