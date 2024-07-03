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Türkiye Hollanda'yı yenerse İngiltere İsviçre eşleşmesinin kazananı ile yarı finalde 10 Temmuz'da karşılaşacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
03 Temmuz 2024 09:02 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 10:20
Türkiye Hollanda&#039;yı yenerse İngiltere İsviçre eşleşmesinin kazananı ile yarı finalde 10 Temmuz&#039;da karşılaşacak

EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı Türkiye 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselerek Hollanda ile eşleşti. A Milli Takım'ın Avusturya'yı yenmesi durumunda kiminle karşılaşacağı belli oldu.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) giderek sona doğru yaklaşıyoruz.

Başarılarla dolu bir turnuva geçiren A Milli Takım son 16 aşamasında hazırlık aşamasında 6-1 yenildiği Avusturya'yı 2-1 mağlup etti.

Çeyrek finale yükselen Ay-Yıldızlılar 10 Temmuz'da Hollanda ile karşılaşacak.

Vatandaşlar tarafından Türkiye'nin Hollanda'yı yenmesi durumunda kiminle eşleşeceği merak ediliyor.

Türkiye Hollanda'yı yenerse İngiltere İsviçre eşleşmesinin kazananı ile yarı finalde 10 Temmuz'da karşılaşacak - 1. Resim

TÜRKİYE HOLLANDA'YI YENERSE KİMLE KARŞILAŞACAK?

Türkiye, Hollanda'yı yenerse yarı finale yükselerek İsviçre-İngiltere maçının kazanını ile karşılaşacak.

Karşılaşma 10 Temmuz Çarşamba günü Dortmund'da bulunan Signal Iduna Park'ta oynanacak.

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Kaynak: TGRT HABER
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