Türkiye Hollanda'yı yenerse İngiltere İsviçre eşleşmesinin kazananı ile yarı finalde 10 Temmuz'da karşılaşacak
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
03 Temmuz 2024 09:02 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 10:20
EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı Türkiye 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselerek Hollanda ile eşleşti. A Milli Takım'ın Avusturya'yı yenmesi durumunda kiminle karşılaşacağı belli oldu.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) giderek sona doğru yaklaşıyoruz.
Başarılarla dolu bir turnuva geçiren A Milli Takım son 16 aşamasında hazırlık aşamasında 6-1 yenildiği Avusturya'yı 2-1 mağlup etti.
Çeyrek finale yükselen Ay-Yıldızlılar 10 Temmuz'da Hollanda ile karşılaşacak.
Vatandaşlar tarafından Türkiye'nin Hollanda'yı yenmesi durumunda kiminle eşleşeceği merak ediliyor.
TÜRKİYE HOLLANDA'YI YENERSE KİMLE KARŞILAŞACAK?
Türkiye, Hollanda'yı yenerse yarı finale yükselerek İsviçre-İngiltere maçının kazanını ile karşılaşacak.
Karşılaşma 10 Temmuz Çarşamba günü Dortmund'da bulunan Signal Iduna Park'ta oynanacak.
Kaynak: TGRT HABER