Türkiye'nin Hollanda ile olan tüm karşılaşmaları! 14 kez karşı karşıya geldiler
EURO 2024 çeyrek finallerine yükselen Türkiye, Hollanda ile eşleşti. İki takımın tarihleri boyunca kaç kez karşılaştığı ise merak konusu oldu. A Milli Takım dostluk maçları dahil olmak üzere toplamda 14 kez karşı karşıya geldi.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Avrupa'nın ev sahipliğinde 14 Haziran tarihinde başladı.
F Grubunda yer alan A Milli Takım gruplardan ikinci olarak çıkarak son 16 turunda Avusturya ile eşleşti.
2 Temmuz tarihinde oynanan karşılaşmayı Ay-Yıldızlılar 2-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.
Çeyrek finalde ise Türkiye, D Grubu'ndan üçüncü olarak yükselerek Romanya'yı 3-0 mağlup eden Hollanda ile eşleşti.
6 Temmuz Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmaya günler kala vatandaşlar Türkiye'nin Hollanda ile olan tüm karşılaşmalarını merak etmeye başladı.
TÜRKİYE - HOLLANDA'NIN BÜTÜN KARŞILAŞMALARI
EURO 2024 kadrosunda Virgil Van Dijk, Xavi Simons ve Depay gibi isimlerin yer aldığı Hollanda ile Türkiye 4 dostluk maçı olmak üzere toplamda 14 kez karşı karşıya geldi.
Bu maçlardan 4'ünü A Milli Takım, 6'sını ise Hollanda kazandı.
Kalan 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
A Milli Takım bu maçlarda toplamda 14 gol atarken kalesinde ise 21 gol gördü.
Karşılaşmaların tarihleri ve sonuçları ise şöyle:
- 4 Mayıs 1958 Hollanda - Türkiye 1:2
- 10 Mayıs 1959 Türkiye - Hollanda 0:0
- 16 Aralık 1992 Türkiye - Hollanda 1:3
- 24 Şubat 1993 Hollanda - Türkiye 3:1
- 2 Nisan 1997 Türkiye - Hollanda 1:0
- 11 Ekim 1997 Hollanda - Türkiye 0:0
- 28 Şubat 2001 Hollanda - Türkiye 0:0
- 17 Aralık 2010 Hollanda - Türkiye 1:0
- 7 Eylül 2012 Hollanda - Türkiye 2:0
- 15 Ekim 2013 Türkiye - Hollanda 0:2
- 28 Mart 2015 Hollanda - Türkiye 1:1
- 6 Eylül 2015 Türkiye - Hollanda 3:0
- 24 Mart 2021 Türkiye - Hollanda 4:2
- 7 Eylül 2021 Hollanda - Türkiye 6:1