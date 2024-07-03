Türkiye'nin Hollanda ile olan tüm karşılaşmaları! 14 kez karşı karşıya geldiler

03 Temmuz 2024 10:19 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 10:19

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Avrupa'nın ev sahipliğinde 14 Haziran tarihinde başladı.

F Grubunda yer alan A Milli Takım gruplardan ikinci olarak çıkarak son 16 turunda Avusturya ile eşleşti.

2 Temmuz tarihinde oynanan karşılaşmayı Ay-Yıldızlılar 2-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde ise Türkiye, D Grubu'ndan üçüncü olarak yükselerek Romanya'yı 3-0 mağlup eden Hollanda ile eşleşti.

6 Temmuz Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmaya günler kala vatandaşlar Türkiye'nin Hollanda ile olan tüm karşılaşmalarını merak etmeye başladı.

TÜRKİYE - HOLLANDA'NIN BÜTÜN KARŞILAŞMALARI

EURO 2024 kadrosunda Virgil Van Dijk, Xavi Simons ve Depay gibi isimlerin yer aldığı Hollanda ile Türkiye 4 dostluk maçı olmak üzere toplamda 14 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçlardan 4'ünü A Milli Takım, 6'sını ise Hollanda kazandı.

Kalan 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

A Milli Takım bu maçlarda toplamda 14 gol atarken kalesinde ise 21 gol gördü.

Karşılaşmaların tarihleri ve sonuçları ise şöyle: