Justin - Hailey Bieber çiftinin bebeğinin ismi Jack Blues oldu

24 Ağustos 2024 12:14 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 12:34

30 yaşındaki Justin Bieber, 2018 yılında evlendiği model Hailey ile sahip olduğu bebeklerinin dünyaya geldiğini Instagram hesabından duyurdu.

İkiliye sevindiren haberin ardından tebrik mesajları yazılırken hayranları Justin Hailey bebeğinin adının anlamı nedir, ismi ne oldu araştırmaya başladı.

HAİLE JUSTİN BİEBER BEBEĞİNİN ADI NEDİR, NE OLDU?

Çift, bugün kucağına aldığı bebeklerine Jack Blues adını verirken ilk fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Hailey Bieber, Los Angeles’ta bir hastanede doğum yaparken Justin Bieber, Instagram hesabından "Evine hoş geldin Jack Blues Bieber” paylaşımında bulundu.

Hailey Bieber ise paylaşıma şöyle karşılık verdi:

Hailey, daha öncelerde yaptığı bir röportajda hamileliği ile ilgili şu sözleri paylaşmıştı.

“Muhtemelen hamileliğimin sonuna kadar saklayabilirdim ama hamileliğimin tadını dışarıdayken çıkaramamanın stresini yaşamak istemedim. Büyük sırrı saklıyormuşum gibi hissettim ve bu bana hiç de iyi hissettirmedi. Dışarı çıkıp hayatımı yaşama özgürlüğünü istedim”

JACK BLUES İSMİNİN ANLAMI NE DEMEK, NEDİR?

Şarkıcı Justin Bieber ve model Hailey çiftinin bebeğinin adı Jack Blues oldu.

Yurt dışında sıklıkla kullanılan Jack ismi İngilizcede John adından türemiş bir erkek ismi ve soyisimdir.