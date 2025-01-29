Juventus-Benfica maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde bugün karşı karşıya gelecekler
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sekizinci karşılaşmaları kapsamında bugün Juventus-Benfica maçı oynanacak. Karşılaşmanın başlamasına sayılı saatler kala Juventus-Benfica maçının hangi kanalda yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. Mücadele bugün saat 23:00'de başlayacak.
Milli futbolcularımız Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü bugün UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında karşı karşıya gelecek.
Benfica bu sezon Devler Ligi'nde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 10 puan topladı. 21. sırada yer alan Benfica'nın play-off oynamak için karşılaşmadan 3 puan alması gerekiyor.
Juventus ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 12 puanla ilk 24'e girmeyi garantiledi.
Futbolseverler tarafından Juventus-Benfica maçının hangi kanalda olduğu merak ediliyor.
JUVENTUS-BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalya'nın Torino şehrinde Devler Ligi kapsamında oynanacak olan Juventus-Benfica maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Karşılaşmada milli futbolcularımız Orkun Kökçü ve Kenan Yıldız'ın ilk 11'de başlaması bekleniyor. Kerem Aktürkoğlu'nun ise maça yedeklerden dahil olacağı tahmin ediliyor.
JUVENTUS-BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sekizinci maçları kapsamında oynanacak olan Juventus-Benfica maçı bugün (29 Ocak 2025 Çarşamba) saat 23:00'de başlayacak. Karşılaşmanın hakeminin ise Romen hakem Istvan Kovacs olacağı açıklandı.
JUVENTUS-BENFİCA MAÇI İLK 11
Juventus-Benifca maçının ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:
Juventus: Di Gregorio; McKennie, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Luiz, Thuram; Kenan Koopmeiners, Mbangula; González
Benifca: Trubin, Antonio Silva, Otomendi, Carreras, Araujo, Aursnes, Florentino, Orkun Kökçü, Di Maria, Pavlidis, Schjelderup