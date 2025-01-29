Juventus-Benfica maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde bugün karşı karşıya gelecekler

29 Ocak 2025 15:02 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 15:43

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sekizinci karşılaşmaları kapsamında bugün Juventus-Benfica maçı oynanacak. Karşılaşmanın başlamasına sayılı saatler kala Juventus-Benfica maçının hangi kanalda yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. Mücadele bugün saat 23:00'de başlayacak.

Juventus-Benifca maç kadrosu, ilk 11'leri! Kerem Aktürkoğlu ile Kenan Yıldız oynayacak mı?

Juventus-Benifca maç kadrosu, ilk 11'leri! Kerem Aktürkoğlu ile Kenan Yıldız oynayacak mı?

Milli futbolcularımız Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü bugün UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında karşı karşıya gelecek.

Benfica bu sezon Devler Ligi'nde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 10 puan topladı. 21. sırada yer alan Benfica'nın play-off oynamak için karşılaşmadan 3 puan alması gerekiyor.

Juventus ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 12 puanla ilk 24'e girmeyi garantiledi.

Futbolseverler tarafından Juventus-Benfica maçının hangi kanalda olduğu merak ediliyor.

JUVENTUS-BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya'nın Torino şehrinde Devler Ligi kapsamında oynanacak olan Juventus-Benfica maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmada milli futbolcularımız Orkun Kökçü ve Kenan Yıldız'ın ilk 11'de başlaması bekleniyor. Kerem Aktürkoğlu'nun ise maça yedeklerden dahil olacağı tahmin ediliyor.

JUVENTUS-BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sekizinci maçları kapsamında oynanacak olan Juventus-Benfica maçı bugün (29 Ocak 2025 Çarşamba) saat 23:00'de başlayacak. Karşılaşmanın hakeminin ise Romen hakem Istvan Kovacs olacağı açıklandı.

JUVENTUS-BENFİCA MAÇI İLK 11

Juventus-Benifca maçının ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Juventus: Di Gregorio; McKennie, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Luiz, Thuram; Kenan Koopmeiners, Mbangula; González

Benifca: Trubin, Antonio Silva, Otomendi, Carreras, Araujo, Aursnes, Florentino, Orkun Kökçü, Di Maria, Pavlidis, Schjelderup