Juventus - Empoli maçı hangi kanalda? Juventus-Empoli maç kadrosu belli oldu, Kenan Yıldız oynayacak

02 Şubat 2025 11:27 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 11:41

İtalya Serie A mücadeleleri kapsamında bugün (2 Şubat 205 Pazar) Juventus kendi evinde Empoli'yi ağırlayacak. Saat 14:30'da başlayacak olan Juventus-Empoli maçında Kenan Yıldız oynayacak mı sorusunun cevabı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın ilk 11'de başlaması bekleniyor.

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İtalya Serie A'ya namağlup bir şekilde devam eden Juventus, geçtiğimiz hafta ilk mağlubiyetini aldı.

Bu sezon oynadığı 22 maçın 8'inde galibiyet, 13'ünde beraberlik ve 1'inde mağlubiyet alan Juventus, 37 puanla beşinci sırada yer alıyor.

Mağlubiyetin ardından durumu toparlamak isteyen Juventus bugün oynayacağı Empoli karşılaşmasından kesin bir 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Maçın başlamasına saatler kala ise gözler milli futbolcu Kenan Yıldız'a çevrildi. Maçta Kenan Yıldız'ın oynayıp oynamayacağı gündem oldu.

KENAN YILDIZ JUVENTUS - EMPOLİ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Juventus'un teknik direktörü Thiago Motta'nun Kenan Yıldız'ı, Empoli karşılaşmasında ilk 11'de oynatması bekleniyor.

Milli futbolcu yaşadığı sakatlığın ardından tekrardan sahalara geçtiğimiz hafta dönmüştü.

Bu sezon Juventus ile 32 maça çıkan Kenan Yıldız, 2.259 dakika süre alarak 6 gol, 5 asist yaptı.

JUVENTUS - EMPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya'nın Torino şehrinde oynanacak olan Juventus-Empoli karşılaşması Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı izlemek isteyen vatandaşların üyelik almaları gerekiyor.

JUVENTUS - EMPOLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 23. hafta mücadeleleri kapsamında oynanacak olan Juventus-Empoli maçı bugün (2 Şubat 2025 Pazar) saat 14:30'da başlayacak.

JUVENTUS - EMPOLİ MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Juventus-Empoli maçının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Juventus: Perin; Savona, Gatti, Veiga, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Gonzalez; Kolo Muani

Empoli: Vasquez; GoglichidZe, IsmaJli, De Sciglio; Gyasi, Henderson, Anjorin, CaCace; Fazzini, Esposito; Colombo

