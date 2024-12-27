Juventus-Fiorentina maçında Kenan Yıldız ilk 11'de oynayacak mı? Thiago Motta kararını verdi

27 Aralık 2024 16:21 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 16:35

İtalya Serie A, 18. hafta mücadeleleri kapsamında Juventus kendi evinde Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. Kazananın puan tablosunda bir üst sıraya çıkacağı karşılaşmada Kenan Yıldız'ın ilk 11'de oynayıp oynamayacağı gündem oldu. 10 numarayı aldığından beri büyük bir performans artışı yaşayan milli futbolcu hakkında teknik adam Thiago Motta kararını verdi. Kenan Yıldız karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak.

2024-2025 sezonunda namağlup bir şekilde ilerleyen Juventus​, 18. hafta karşılaşmaları kapsamında Fiorentina​ ile kendi evinde karşı karşıya gelecek.

Juventus bu sezon oynadığı 17 karşılaşmanın 7'sinde galibiyet, 10'unda ise beraberlik aldı ve 31 puan ile 6. sıraya yerleşti.

Fiorentina ise 16 karşılaşmada 9 galibiyet, 4 beraberlik 3 mağlubiyet ile alarak Juventus ile aynı puanı elde etti ve 5. sırada yer alıyor.

KENAN YILDIZ JUVENTUS-FİORENTİNA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın Juventus-Fiorentina karşılaşmasında ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Teknik direktör Thiago Motta son zamanlarda Kenan Yıldız'ın yükselen performansını Fiorentina karşılaşmasında kullanmak istiyor.

Juventus-Fiorentina karşılaşmasının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Juventus: Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Gonzalez, Yildiz; Vlahovic

Fiorentina: De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean

JUVENTUS-FİORENTİNA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Juventus-Fiorentina karşılaşması 29 Aralık 2024​ Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

Torino'da oynanacak olan karşılaşma S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.