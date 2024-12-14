Kenan Yıldız İngiltere yolcusu! En fazla bonservis ödenen Türk futbolcu olacak
Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus takımında oynadığı futbolla adeta göz dolduruyor. Başarılı genç oyuncu, gösterdiği performansla İngiliz takımlarının transfer listesine girdi. Kenan Yıldız için kesenin ağzını açan İngiliz takımı, 80 milyon Euro bonservis ödemeye hazırlanıyor. İngiltere basının bu iddiası gerçekleşirse, en fazla bonservis ödenen Türk futbolcu; Kenan Yıldız olacak.
İngiltere basınında yer alan haberlere göre; Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, transfer sezonunda İngiltere'nin Aston Villa takımına transfer olacak.
19 yaşındaki milli futbolcumuz Kenan Yıldız, özellikle Şampiyonlar Liginde gösterdiği üstün performansından ötürü İngiliz ekibinin transfer listesine girdi.
EN PAHALI TÜRK FUTBOLCU!
Aston Villa takımı, Kenan Yıldız için 80 milyon Euro bonservis ücreti ödemeye hazırlanıyor.
İngiliz basınının iddiaları gerçekleşirse, en fazla bonservis ödenen Türk futbolcu unvanı Kenan Yıldız'ın olacak.
Kenan Yıldız, bu sezon Serie A'da forma giydiği 15 maçta 3 gol 3 asist, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta ise 1 gol 1 asist kaydetti.