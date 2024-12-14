Kenan Yıldız İngiltere yolcusu! En fazla bonservis ödenen Türk futbolcu olacak

14 Aralık 2024 17:06 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 17:30

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus takımında oynadığı futbolla adeta göz dolduruyor. Başarılı genç oyuncu, gösterdiği performansla İngiliz takımlarının transfer listesine girdi. Kenan Yıldız için kesenin ağzını açan İngiliz takımı, 80 milyon Euro bonservis ödemeye hazırlanıyor. İngiltere basının bu iddiası gerçekleşirse, en fazla bonservis ödenen Türk futbolcu; Kenan Yıldız olacak.