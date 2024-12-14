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Kenan Yıldız İngiltere yolcusu! En fazla bonservis ödenen Türk futbolcu olacak

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
14 Aralık 2024 17:06 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 17:30
Kenan Yıldız İngiltere yolcusu! En fazla bonservis ödenen Türk futbolcu olacak

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus takımında oynadığı futbolla adeta göz dolduruyor. Başarılı genç oyuncu, gösterdiği performansla İngiliz takımlarının transfer listesine girdi. Kenan Yıldız için kesenin ağzını açan İngiliz takımı, 80 milyon Euro bonservis ödemeye hazırlanıyor. İngiltere basının bu iddiası gerçekleşirse, en fazla bonservis ödenen Türk futbolcu; Kenan Yıldız olacak.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre; Juventus​ forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız​, transfer​ sezonunda İngiltere'nin Aston Villa​ takımına transfer olacak.

Kenan Yıldız İngiltere yolcusu! En fazla bonservis ödenen Türk futbolcu olacak - 1. Resim

19 yaşındaki milli futbolcumuz Kenan Yıldız, özellikle Şampiyonlar Liginde gösterdiği üstün performansından ötürü İngiliz ekibinin transfer listesine girdi.

EN PAHALI TÜRK FUTBOLCU!

Aston Villa takımı, Kenan Yıldız için 80 milyon Euro bonservis ücreti ödemeye hazırlanıyor.

Kenan Yıldız İngiltere yolcusu! En fazla bonservis ödenen Türk futbolcu olacak - 2. Resim

İngiliz basınının iddiaları gerçekleşirse, en fazla bonservis ödenen Türk futbolcu unvanı Kenan Yıldız'ın olacak.

Kenan Yıldız İngiltere yolcusu! En fazla bonservis ödenen Türk futbolcu olacak - 3. Resim

Kenan Yıldız, bu sezon Serie A'da forma giydiği 15 maçta 3 gol 3 asist, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta ise 1 gol 1 asist kaydetti.

Kenan Yıldız İngiltere yolcusu! En fazla bonservis ödenen Türk futbolcu olacak - 4. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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