Juventus - Lazio maçının yayınlandığı kanal belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

19 Ekim 2024 20:38 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 20:48

İtalya Serie A'da bu akaşm Juventus ile Lazio karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşmaya kısa süre kala hangi kanalda yayınlanıyor, nereden izlenir merak konusu oldu. Maç 21.45'te başlayacak.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği müsabakaya kısa süre kala maçın hangi kanalda yayınlandığı netleşti. Taraftarlar müsabakanın izlenebileceği kanalları şimdiden araştırıyor. JUVENTUS​ - LAZİO​ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR? Bu akşam oynanacak olan müsabaka S Sport Plus​, CBC Sport, S Sport 2 ekranlarından yayınlanacak. İzlemek isteyenler karşılaşmayı şifreli ve canlı olarak izleyebilecek. JUVETNUS MAÇI SAAT KAÇTA? İtalya Serie A​'da heyecan devam ederken taraftarlar Juventus - Lazio maçının başlamasını bekliyor. Müsabaka 19 Ekim günü 21.45'te başlayacak. BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR? 19 Ekim akşamında oynanacak olan maçların programı şöyle: Suudi Arabistan Pro Lig Al Ittihad – Al Qadisiya | 21.00 | S Sport Plus Fransa Ligue 2 Lorient – Annecy | 21.00 | Bein Sports Max 2, beIN Sports Tod TV Hollanda Eredivisie RKC Waalwijk – Twente | 21.00 | Exxen Almanya Bundesliga 2 Kaiserslautern – Paderborn | 21.30 | Tivibu Spor 2, beIN Sports Tod TV, Bein Sports beIN Connect İspanya La Liga Celta Vigo – Real Madrid | 22.00 | S Sport Plus, S Sport Fransa Ligue 1 PSG – Strasbourg | 22.00 | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV Brezilya Serie A Internacional – Gremio | 22.00 | Spor Smart, Smart Spor HD İlgili Haberler Bursa'da halı saha maçında kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti! Hatayspor'da Sivasspor maçı mesaisi sona erdi!