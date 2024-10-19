Juventus - Lazio maçının yayınlandığı kanal belli oldu
İtalya Serie A'da bu akaşm Juventus ile Lazio karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşmaya kısa süre kala hangi kanalda yayınlanıyor, nereden izlenir merak konusu oldu. Maç 21.45'te başlayacak.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği müsabakaya kısa süre kala maçın hangi kanalda yayınlandığı netleşti. Taraftarlar müsabakanın izlenebileceği kanalları şimdiden araştırıyor.
JUVENTUS - LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Bu akşam oynanacak olan müsabaka S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2 ekranlarından yayınlanacak. İzlemek isteyenler karşılaşmayı şifreli ve canlı olarak izleyebilecek.
JUVETNUS MAÇI SAAT KAÇTA?
İtalya Serie A'da heyecan devam ederken taraftarlar Juventus - Lazio maçının başlamasını bekliyor. Müsabaka 19 Ekim günü 21.45'te başlayacak.
BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?
19 Ekim akşamında oynanacak olan maçların programı şöyle:
Suudi Arabistan Pro Lig
Al Ittihad – Al Qadisiya | 21.00 | S Sport Plus
Fransa Ligue 2
Lorient – Annecy | 21.00 | Bein Sports Max 2, beIN Sports Tod TV
Hollanda Eredivisie
RKC Waalwijk – Twente | 21.00 | Exxen
Almanya Bundesliga 2
Kaiserslautern – Paderborn | 21.30 | Tivibu Spor 2, beIN Sports Tod TV, Bein Sports beIN Connect
İspanya La Liga
Celta Vigo – Real Madrid | 22.00 | S Sport Plus, S Sport
Fransa Ligue 1
PSG – Strasbourg | 22.00 | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV
Brezilya Serie A
Internacional – Gremio | 22.00 | Spor Smart, Smart Spor HD