Bursa'da halı saha maçında kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti!

19 Ekim 2024 18:15 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 18:20

Bursa'nın İnegöl ilçesinde halı saha maçında meydana gelen korkunç olayda, genç oyuncu kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Maç sırasında aniden yere yığılan gence ilk arkadaşları ve daha sonra 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. 27 yaşındaki Kaan Kaç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç ismin yere yığıldığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.