Bursa'da halı saha maçında kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde halı saha maçında meydana gelen korkunç olayda, genç oyuncu kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Maç sırasında aniden yere yığılan gence ilk arkadaşları ve daha sonra 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. 27 yaşındaki Kaan Kaç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç ismin yere yığıldığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Bursa İnegöl'deki halı sahada meydana gelen olayda 27 yaşındaki Kaan Kaç, arkadaşlarıyla birlikte futbol oynamak için sahaya geldi. Maç esnasında bir anda fenalaşan Kaç, yere yığıldı ve kalbinin durduğu belirlendi.
İLK MÜDAHALE HALI SAHADA YAPILDI!
Olayın ardından 112 acil servis ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. İlk müdahalesi halı sahada yapılan, Kaan Kaç hastaneye kaldırıldı. 27 yaşındaki genç isim yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
YERE YIĞILDIĞI ANLAR KAMERADA!
Kaan Kaç’ın yere düşüş anı ve arkadaşları ile sağlık ekiplerinin müdahalesi, halı sahanın güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.
Vay canına böyle üzücü haberler görmek gerçekten içimi dağlıyor genç bir hayatın bu şekilde alınması çok acı