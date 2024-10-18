Avrupa Yakası'nın Kubilay karakteri Vural Çelik'in ölüm sebebi belli oldu: Cenazesiyle ilgili detaylar açıklandı

18 Ekim 2024 20:11 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 20:37

Avrupa Yakası dizisinin efsane olmuş Kubilay karakterini canlandıran Vural Çelik'in ölüm nedeni belirlendi. Henüz 51 yaşındaki Çelik dün evinde ölü olarak bulunmuştu. Çelik'in ardından aynı dizide başrolleri paylaşan Gülse Birsel ve Ata Demirer de taziye mesajı yayımlamıştı. Vural Çelik'in cenaze detayları da açıklandı. Vural Çelik neden öldü? İşte detaylar...

Oyuncu​ Vural Çelik'in vefatıyla sanat dünyası hüzne boğuldu. Bir Demet Tiyatro, Seksenler ve Avrupa Yakası'nda hayat verdiği karakterlerle ekranlarda adını yazdıran 51 yaşındaki sanatçı dün evinde ölü bulunmuştu. 2014 yılında kalp krizi​ geçiren ve pandemi döneminde çok ağır koronavirüs hastalığı atlatan sanatçının ölüm nedenini menajeri açıkladı. VURAL ÇELİK'İN ÖLÜM SEBEBİ NE? Vural Çelik'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Basın mensuplarına konuşan menajeri, "Olaydan 2 gün önce de rahatsızlandı hastaneye gitti ve serum fotoğrafını zaten paylaşmıştı. Adli Tıp kesin sonucu söyleyecek ama kalp krizi gibi gözüküyor." dedi. Yapılan incelemede de kalp krizi geçirdiği belirlendi. CENAZE​ DETAYLARI BELLİ OLDU Film yapımcısı ve senarist Birol Güven sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Vural Çelik'in cenazesinin 19 Ekim Cumartesi günü öğle namazına müteakiben Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nden kaldırılacağını duyurdu. Vural Çelik cenaze namazından sonra ünlü oyuncu Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek. Birol Güven'in açıklamasının tamamı ise şöyle: "Vural Çelik'in cenaze detayları kesinleşti. Yarın ( 19 Ekim ) Cumartesi günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazından sonra , Kilyos Mezarlığı'nda defnedilecektir." İlgili Haberler Son dakika | Avrupa Yakası'nın Kubilay'ından acı haber! Vural Çelik hafızalara kazınmıştı Vural Çelik evinde ölü bulundu! Son görüntüleri ortaya çıktı