Vural Çelik kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti! Avrupa Yakası'ndaki o sahne hayrete düşürdü

19 Ekim 2024 10:01 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 10:09

Oyuncu Vural Çelik geçirdiği kalp krizi sonucu 51 yaşında hayatını kaybetti. Avrupa Yakası'nın bir sahnesinde Vural Çelik, "Ben bu gencecik yaşta ben niye ölüyorum" derken, partneri Suna Pekuysal'in "Kalp krizi herhalde" sözleriyle cevap verdi. Bu sahne kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Vural Çelik'in ölümü sonrası sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Bir süredir sağlık problemleriyle uğraşan 51 yaşındaki oyuncu​ Vural Çelik, evinde geçirdiği kalp krizi​ sonucu hayatını kaybetmişti. Acı haberi yapımcı ve yönetmen Birol Güven verirken, sanat dünyası da üzüntülerini dile getirmişti. Avrupa Yakası​'nda Kubilay rolüyle yer alan Vural Çelik'in bir sahnesi ölümü sonrası tekrar gündem oldu.

VURAL ÇELİK'İN AVRUPA YAKASI'NDAKİ SAHNESİ TEKRAR GÜNDEM OLDU

Avrupa Yakası'nda Usta oyuncu Suna Pekuysal ile geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Vural Çelik'in karşılıklı sahnesi tekrar gündem oldu. Sahnede Vural Çelik, "Ben bu gencecik yaşta ben niye ölüyorum" derken, Suna Pekuysal ise "Kalp krizinden herhalde" cevabını verdi.

VURAL ÇELİK'İN CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU

Birol Güven, Vural Çelik'in cenaze programıyla ilgili açıklama yaptı. Güven açıklamasında; "Sevgili Vural Çelik’in cenazesini yarın ( 19 Ekim ) öğle namazında Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nden kaldırmak istiyoruz ancak işlemler tamamlanmadığı için henüz netleştiremedik. Belli olur olmaz sizinle paylaşacağım. Ama bugüne yetişmeyeceği kesin." dedi.