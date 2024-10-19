Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aile arasında nikah yemeği düzenledi! Pınar Deniz'in anne ve babası ilk kez görüntülendi

19 Ekim 2024 11:18 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 11:18

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çifti geçtiğimiz haftalarda İtalya'da evlendi. Dün akşam vize nedeniyle nikah törenine katılamayan anne ve babası için küçük bir kutlama organize eden Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın karelerine beğeni yağdı. Nikah yemeğinde Pınar Deniz'in anne ve babası ilk kez görüntülendi.

Kaan Yıldırım​ ile Pınar Deniz​, 17 Eylül'de Roma​'da evlendi. Sade bir törenle dünya evine giren çift, dün akşam ise aile arasında küçük bir yemek​ organize etti. Pınar Deniz'in anne ve babasının da katıldığı yemekte Pınar Deniz'in belirginleşen karnı dikkatlerden kaçmadı.

PINAR DENİZ VE KAAN YILDIRIM'DAN NİKAH​ YEMEĞİ

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, Pınar Deniz'in ailesinin vize sorunları nedeniyle düğüne katılamamasından dolayı dün akşam küçük bir kutlama organize etti. Pınar Deniz beyaz uzun bir elbise tercih ederken, Kaan Yıldırım ise takım elbise ile kutlamaya katıldı.

Dün gerçekleşen yemekte Pınar Deniz'in anne ve babası ilk kez görüntülenmiş oldu. Pınar Deniz'in anne ve ve babasının samimi hallerine sosyal medyadan beğeni yağdı.

KAAN YILDIRIM'IN KAYINPEDERİYLE İLK PAYLAŞIMI

Yemek öncesi kayınpederi ile birlikte mutfağa giren Kaan Yıldırım "Kebap bizim işimiz" notunu düştü. Sosyal medyadan paylaşılan kareyle "Kaan Yıldırım aileye girdi" yorumları yapıldı.