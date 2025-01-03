Juventus-Milan maçı hangi kanalda? Süper Kupa finalinin adı bugün belli olacak, saatler kaldı

03 Ocak 2025 16:03 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 16:28

İtalya Süper Kupası'nda final müsabakasının hangi takımlar arasında gerçekleşeceği bugün belli olacak. Finale çıkan ilk takım Atalanta'yı yenerek Inter olmuştu. Bugün ise Juventus-Milan maçının kazananı Inter'in rakibi olacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

İtalya Süper Kupası yarı final mücadelelerinin ilk maçında Inter ile Atalanta karşı karşıya geldi.

Inter rakibini 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Bugün oynanacak olan Juventus-Milan karşılaşmasının ardından Inter'in rakibi belli olacak.

Başlamasına sayılı saatler kalan karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağı açıklandı.

JUVENTUS-MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kingdom Arena Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma bugün (3 Ocak 2025 Cuma) saat 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmada Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın ilk 11'de olması bekleniyor.

Mücadeleyi kazanan 6 Ocak 2025 Perşembe günü finalde Inter ile karşı karşıya gelecek.

JUVENTUS-MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus-Milan karşılaşması açıklanan bilgilere göre TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Karşılaşma öncesinde Juventus'ta sadece Bremer ile Juan Cabal'ın sakatlığı bulunuyor.

Milan'da ise Alessandro Florenzi, Rafael Leao, Ruben Loftus-Cheek ve Yunus Musah olmak üzere beş futbolcu sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'lerin ise şöyle olması bekleniyor:

Juventus: Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic

Milan: Maignan; Emerson, Gabbia, Thiaw, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata; Jimenez, Abraham