Kenan Yıldız Juventus-Milan maçında oynayacak mı? Dev derbide milli futbolcuya kritik görev

02 Ocak 2025 14:10 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 14:15

İtalya Süper Kupa yarı final mücadeleleri kapsamında Juventus ile Milan karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanan ve kazananın finale adını yazdırdığı karşılaşmada Kenan Yıldız'ın ilk 11'de oynayıp oynamayacağı gündem oldu. Teknik direktör Thiago Motta'nın geçen hafta oynanan Fiorentina karşılaşmasında aldığı tepkiler nedeniyle derbide Kenan Yıldız'ı ilk 11'de başlatması bekleniyor.

Juventus​, 3 Ocak 2025 Perşembe günü saat 22.00'da İtalya Süper Kupa yarı final mücadeleleri kapsamında Milan​ ile karşı karşıya gelecek.

Tek maç üzerinden oynanacak olan karşılaşmada kazanan takım Inter-Atalanta maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Maçın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Kenan Yıldız'ın Juventus-Milan maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.

KENAN YILDIZ​ JUVENTUS-MİLAN MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Geçtiğimiz hafta oynanan Juventus-Fiorentina karşılaşmasında Kenan Yıldız ilk 11'de başlamadı.

İtalyan ekibin teknik direktörü Thiago Motta, Kenan Yıldız yerine Samuel Mbangula'yı oynatmayı tercih etti.

Karşılaşmaya Kenan Yıldız ise takımı 2-1 öndeyken 63. dakikada dahil oldu. Ancak maç 2-2 beraberlik ile sonuçlandı.

İtalyan basını Kenan Yıldız'ın geç oyuna almasından dolayı Thiago Motta'yı eleştirdi.

İtalya Süper Kupa yarı final karşılaşması kapsamında oynanacak Juventus-Milan maçında Kenan Yıldız'ın ilk 11'de başlaması bekleniyor.

JUVENTUS-MİLAN MUHTEMEL 11, MAÇ KADROSU

Karşılaşma öncesinde Juventus'ta sakatlığı bulunan Bremer ve Juan Cabal maçta forma giyemeyecek. Nicolo Fagioli ise sarı kart sınırında bulunuyor.

Milan'da ise Alessandro Florenzi, Samuel Chukwueze, Yunus Musah, Ruben Loftus-Cheek ve Rafael Leao'nun sakatlığı bulunuyor.

Yarı final mücadelesinin maç kadrosunun ise şöyle olması bekleniyor:

Juventus: Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic

Milan: Maignan; Emerson, Gabbia, Thiaw, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata; Jimenez, Abraham