Juventus-Torino maçında Kenan Yıldız'ın ilk 11'de oynayıp oynamayacağı merak edildi

08 Kasım 2024 15:49 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 16:36

Serie A kapsamında yarın Juventus kendi evinde Torino ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Kenan Yıldız'ın ilk 11'de oynayıp oynamayacağı gündem oldu. Milli futbolcunun karşılaşmada ilk 11'de oynaması bekleniyor.

Milliler gururlandırmaya devam ediyor: Arda Güler ve Kenan Yıldız Golden Boy'da finale kaldı

Milliler gururlandırmaya devam ediyor: Arda Güler ve Kenan Yıldız Golden Boy'da finale kaldı

Serie A'da 21 puan ile altıncı sırada yer alan Juventus, 12. hafta mücadeleleri kapsamında 14 puanla 10. sırada yer alan Torino ile karşı karşıya gelecek.

Juventus karşılaşmadan 3 puan alarak Napoli'nin geçen hafta yaşadığı mağlubiyeti değerlendirmek istiyor.

Vatandaşlar tarafından ise milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın Juventus-Torino maçında oynayıp oynamayacağı ise merak ediliyor.

KENAN YILDIZ JUVENTUS-TORİNO MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Juventus'ta 10 numaralı formayı almayı başaran milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın Torino karşısında ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Milli futbolcu bu sezon Serie A'da çıktığı 11 karşılaşmada 753 dakika süre bularak toplam 2 gol ve 3 asist yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 300 dakika süre bulan Kenan Yıldız, 1 gol şansı bulabildi.

JUVENTUS-TORİNO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serie A mücadeleleri kapsamında oynanacak olan Juventus-Torino karşılaşması yarın (9 Kasım 2024 Cumartesi) saat 22.45'te oynanacak.

Karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

JUVENTUS-TORİNO MUHTEMEL 11'LERİ

Karşılaşmada Juventus ve Torino'nun muhtemel 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:

Juventus: Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli; Conceicao, McKennie, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic

Torino: Milinkovic-Savic; Coco, Maripan, Masina; Pedersen, Ilic, Ricci, Vlasic, Lazaro; Njie, Sanabria