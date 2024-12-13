Juventus - Venezia maçında Kenan Yıldız kadroda var mı? Karşılaşma yarın oynanacak

13 Aralık 2024 17:09 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 17:17

İtalya Serie A'da şampiyonluk yarışı devam ediyor. A Milli Futbol Takımı oyuncusu Kenan Yıldız'ın yarın oynanacak Venezia karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği merak edildi. Genç yıldız performansı ile beğeni topluyor.

İtalya Serie A​ 16. haftasında, Venezia ile Juventus​ mücadele edecek. Heyecanla beklenen karşılaşmaya kısa süre kala muhtemel ilk 11 kadrosunda yer alan isimler gündeme geldi.

Kenan Yıldız​, son zamanlardaki performansı ile dünya basınında da konuşuluyor.

KENAN YILDIZ VENEZİA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

14 Aralık akşamı Serie A'da oynanacak olan karşılaşmada Yıldız'ın forma giymesi bekleniyor. Müsabakada ilk 11'ler maça kısa süre kulüpler tarafından duyuruluyor.

Kadronun paylaşılmasının ardından Yıldız'ın forma giyip giymeyeceği netleşmiş olacak.

Genç yetenek bu sezon takımıyla 15 kez sahaya çıkarken 3 gol ve 3 asist kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 karşılaşmaya çıkarken 1 gol ve 1 asist yaptı.

JUVENTUS - VENEZİA HANGİ KANALDA?

14 Aralık Cumartesi günü 22.45'te oynanacak olan müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

Karşılaşmada skorları takip etmek isteyenler kulüplerin sosyal medya hesaplarından anlık olarak takip edebilecek. İtalya Serie A'da oynanacak olan müsabaka yarın oynanacak.