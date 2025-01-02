Kaan Kazgan kimdir? 2025 Survivor Gönüllüler takımında yarışıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

02 Ocak 2025 22:42 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 22:52

Survivor 2025’in başlamasıyla birlikte yarışmacılar da merak ediliyor. Yarışmada dikkat çeken isimlerden biri de MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan. Kaan Kazgan’ın kariyeri merak ediliyor.