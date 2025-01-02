Kaan Kazgan kimdir? 2025 Survivor Gönüllüler takımında yarışıyor
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
02 Ocak 2025 22:42 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 22:52
Survivor 2025’in başlamasıyla birlikte yarışmacılar da merak ediliyor. Yarışmada dikkat çeken isimlerden biri de MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan. Kaan Kazgan’ın kariyeri merak ediliyor.
Survivor 2025 sezonu yeni yılın ilk günü itibariyle başladı.
Yarışmada karakteriyle öne çıkan isimlerden biri de Gönüllüler takımında yer alan MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan oldu.
KAAN KAZGAN KİMDİR?
Kaan Kazgan, 3 Kasım 1994 tarihinde Sakarya’da doğdu.
2011 yılında profesyonel olarak MMA dövüşçüsü olarak kariyerine başladı.
Kaan Kazgan, aynı zamanda Muay Thai Türkiye Şampiyonası ve MMA Türkiye Şampiyonası gibi önemli unvanlar kazanmıştır.
SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR?
Tuğba Yeni
Dilşah Kurt
Batuhan Gökgoz
Mevlüt Koçak
Göksu Küçükali
Adilhan Numan
Kaan Kazgan
Kübra Avcı
Kaynak: TGRT Haber