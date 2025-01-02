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Kaan Kazgan kimdir? 2025 Survivor Gönüllüler takımında yarışıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
02 Ocak 2025 22:42 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 22:52
Kaan Kazgan kimdir? 2025 Survivor Gönüllüler takımında yarışıyor

Survivor 2025’in başlamasıyla birlikte yarışmacılar da merak ediliyor. Yarışmada dikkat çeken isimlerden biri de MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan. Kaan Kazgan’ın kariyeri merak ediliyor.

Survivor2025​ sezonu yeni yılın ilk günü itibariyle başladı.

Yarışmada karakteriyle öne çıkan isimlerden biri de Gönüllüler takımında yer alan MMA​ dövüşçüsü Kaan Kazgan​ oldu.

Kaan Kazgan kimdir? 2025 Survivor Gönüllüler takımında yarışıyor - 1. Resim

KAAN KAZGAN KİMDİR?

Kaan Kazgan, 3 Kasım 1994 tarihinde Sakarya’da doğdu.

2011 yılında profesyonel olarak MMA dövüşçüsü olarak kariyerine başladı.

Kaan Kazgan, aynı zamanda Muay Thai Türkiye Şampiyonası ve MMA Türkiye Şampiyonası gibi önemli unvanlar kazanmıştır.

Kaan Kazgan kimdir? 2025 Survivor Gönüllüler takımında yarışıyor - 2. Resim

SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR?

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Batuhan Gökgoz

Mevlüt Koçak

Göksu Küçükali

Adilhan Numan

Kaan Kazgan

Kübra Avcı

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Kaynak: TGRT Haber
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