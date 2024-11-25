Kabine toplantısı saat kaçta? Gündem başlıkları belli oldu
Kabine toplantısının başlangıç saati Türkiye gündemini takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Haftaya yoğun gündemle başlayan kabine toplantısında görüşülecek konulara ilişkin araştırmalar hız kazandı.
15 günlük aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Bugün toplanacak olan kabinenin öncelikli konu başlıklarını ekonomi, terörle mücadele, iç ve dış politikada yaşanan son gelişmeler oluşturuyor.
KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?
Kabine toplantısının ne zaman ve saat kaçta yapılacağı birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Beştepe’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak olan kabine toplantısı bugün saat 16.00 itibarıyla başlayacak.
KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Bugün toplanacak olan kabinenin öncelikli gündem başlıkları ekonomi, terörle mücadele, iç ve dış politikada yaşanan son gelişmeler olacak.
Rusya - Ukrayna arasında son durum mercek altına alınacak. Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler de Kabine'nin gündeminde. İsrail, Filistin ve Lübnan hattında artan tansiyona ilişkin kapsamlı değerlendirme yapılacak.
Ekonomi başlığı altında ise enflasyonla mücadele, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları ele alınacak.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halka hitap etmesi de bekleniyor.