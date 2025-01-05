Kabine Toplantısı'nın ne zaman, saat kaçta yapılacak? Hangi konuların konuşulacağı merak edildi

05 Ocak 2025 17:06 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 17:21

Kabine Toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak olası düzenlemelerden dolayı vatandaşlar Kabine Toplantısı'nın ne zaman, saat kaçta yapılacağını merak ediyor. Kabine Toplantısı'nın saat 15:00 sıralarında başlaması bekleniyor.

Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda: Emekli ve memura ek zam masada

Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda: Emekli ve memura ek zam masada

2025​ yılının ilk Kabine Toplantısı'nın başlamasına saatler kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'ın liderliğinde gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı​'nın ana gündem maddesi memur ve emekli maaşlarına ek zam olacak.

Milyonlarca vatandaşın yakından takip edeceği Kabine Toplantısı'nın ne zaman, saat kaçta gerçekleştirileceği gündem oldu.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK 2025?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın (6 Ocak 2025 Pazartesi) Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak.

Toplantının henüz saat kaçta başlayacağı açıklanmadı. Ancak saat 15:00 sıralarında başlaması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI'NDA NELER GÖRÜŞÜLECEK?

Kabine Toplantısı'nda ele alınacak konu başlıkları arasında memur ve emekliye ek zam yer alıyor.

2024 yılının enflasyonunun netleşmesiyle birlikte maaş artış oranları da geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Toplantıda memura refah payı, en düşük emekli maaşına artış ihtimalleri de masada olacak.

Memur ve emekli maaşlarının yanı sıra Suriye'de yaşanan gelişmeler de masaya yatırılacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele kapsamında geldiği aşama ve Irak ile Suriye'nin kuzeyindeki terör mevzilerini hedef alan operasyonların detayları da değerlendirilecek.

İsrail'in Gazze'de devam eden operasyonları ve ateşkes süreci de toplantının ana gündemleri arasında yer alacak.