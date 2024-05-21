Kadıköy'de pitbull dehşeti: Etrafındaki herkese saldırdı
Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
21 May 2024 14:27 - Güncelleme : 21 May 2024 14:38
İstanbul Kadıköy'de ağızlıksız gezdirilen Pitbull cinsi köpek, sokak kedisine saldırdı. Kedi uzun çabalar sonucu yaralı olarak kurtarılırken, köpeği ağızlıksız gezdiren M.K.İ. gözaltına alındı. Köpek, belediye ekiplerine teslim edildi. Pitbullun kediye saldırdığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında "Ağızlıksız gezdirilen bir köpek çevredekilere saldırdı" başlığıyla yer alan görüntüler üzerine çalışma yaptı.
KÖPEĞİ GEZDİREN GÖZALTINA ALINDI
Ekipler, dün 15.30 sıralarında Osmanağa Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde pitbull cinsi köpeğin bir kediye ve çevredekilere saldırdığını belirledi. Ekiplerce köpeği gezdiren M.K.İ, gözaltına alındı. M.K.İ'nin, köpeğin arkadaşına ait olduğunu ve gezdirdiği esnada sokak kedisine saldırarak yaraladığını söylediği öğrenildi. Yasaklı cins köpek, ekipler tarafından Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Polis ekiplerinin olaya ilişkin adli ve idari işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı