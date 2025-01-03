Kadın bekçi var mı? Milyonlarca vatandaşın gündeminde yer aldı

03 Ocak 2025 12:16 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 12:24

Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak bilinen bekçilerin Türkiye'de sayısı merak edildi. Türkiye'de Güvenlik Güçlerine yardımcı görevli olan kişiler silahlı kolluk görevlisidir. 2025 yılında kadın bekçi sayısı ise araştırıldı.

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Çarşı ve Mahalle Bekçisi veya Mıntıka Bekçisi olarak bilinen görevliler, Emniyet Teşkilatında çalışmakta. 24 Nisan 1914 tarihli Çarşı ve Mahallât Bekçileri Hakkındaki Kanunu ile oluşturuldu ve 14 Temmuz 1966 tarihli 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile tekrardan düzenlendi.

KADIN BEKÇİ VAR MI, KAÇ TANE?

İlk olarak 20 ilde 69'u kadın 9 bin 433 Bekçi alımı gerçekleşmişti. 2025 yılında güncel olmayan verilere göre Türkiye'de 69'u kadın olmak üzere 28 bin 773 Mıntıka Bekçisi ülke genelinde görev yapıyor. Mıntıka Bekçilerinin göreve tekrardan başlamasının ardından suç oranında düşüş yaşandığı da belirtilmişti.

BEKÇİ NE İŞ YAPAR?

Emniyet Teşkilatında görev yapan bekçilerin alımı 1995 senesinde durmuştu. 2008 senesinde yardımcı hizmetler sınıfında bulunan Çarşı ve Mahalle Bekçileri, Emniyet Hizmetleri sınıfına alınarak görevi sürdürdüler.

Nisan 2017'de çıkarılan 690 sayılı kanun hükmünde kararname sonrası tekrardan personel alımı yapıldı. 18 Haziran 2020 tarihli 7245 sayılı kanun sonrası Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Kanunu olarak düzenlenip günümüz koşullarına uyarlandı.

BEKÇİ NASIL OLUNUR?

Bekçi eğitimlerinde temel hukuk, demokrasi ve insan hakları, devletin idari yapısı, sosyal psikoloji ve toplumsal olaylar, kitle yönetimi, halkla ilişkiler ve iletişim, trafik güvenliği ve ilk yardım bilgisi, mesleki yazışma, mevzuat, silah ve atış bilgisi, müdahale yöntem ve teknikleri, uygulamalı bekçilik alanlarında 90 gün boyunca eğitim alınıyor.