Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen, aslen Erzurumlu

01 Ekim 2024 12:06 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 12:09

En Hamarat Benim programını sunan Kadir Ezildi’nin kısa bir süre önce nişanlandığı Gamze Türkmen gündem oldu. Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında Türkmen’in başörtüsüz yayınlanması büyük tepki uyandırdı.

Gamze Türkmen’in başörtüsüz halinin sansürsüz bir şekilde yayınlanmasına tepkiler büyürken, Kadir Ezildi​ de sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Avukatının açıklamasını paylaşan sunucu nişanlısının ve kendisinin kişilik haklarına saldırıldığını ifade ederek dava açılacağını duyurdu. Kadir Ezildi açıklama yaparak “Gamze gayet iyi. Neler neler diyeceğim de dilimi tutmak istiyorum, ağzımın hiç ayarı yok. Neyi çekemedin acaba sen de o videoyu aile ortamından alan kişi... O kıza ne gibi bir hasetlik duydun. Nişanlımın arkasındayım.” dedi.

Kadir Ezildi’nin nişanlısı Gamze Türkmen, 1 Mart 1993 tarihinde Erzurum’un Yakutiye dünyaya geldi. Tanınmış ses sanatçısı Fırat Türkmen’in kardeşi olan Gamze Türkmen, eğitimini memleketinde tamamlayarak üniversite hayatına güzel sanatlar fakültesinde başladı.

Sanatla iç içe büyüyen bir ailede yetişen 31 yaşındaki Gamze Türkmen, ağabeyinin müzik dünyasındaki varlığıyla dikkat çekmiştir.

GAMZE TÜRKMEN KAÇ YAŞINDA?

Geçtiğimiz günlerde Kadir Ezildi ile nişanlanan Gamze Türkmen, 31 yaşındadır.

GAMZE TÜRKMEN ASLEN NERELİ?

Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim programlarıyla tanınan Kadir Ezildi ile nişanlanmasıyla sosyal medyada gündeme gelen Gamze Türkmen aslen Erzurumludur.