Kadir Ezildi'den ikinci nişan! Görüntüler sosyal medyayı salladı, ateşli davul şov yorum yağmuruna tutuldu

23 Eylül 2024 14:59 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 15:07

En Hamarat Benim ve Temizlik Benim işim programlarıyla tanınan Kadir Ezildi, Gamze Türkmen ile beraber ikinci kez nişanlandı. İlk nişan Erzurum'da olurken, ikinci nişan ise Kadir Ezildi'nin yaşadığı İstanbul'da oldu. Tepsilerle altın taşınırken, Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen'in ateşli davul şovu sosyal medyayı salladı.

Gamze Türkmen​ ile evliliğe adım atan fenomen Kadir Ezildi​, Erzurum​'un ardından İstanbul​'da da nişan​ yaptı. 500 bin TL harcadığını belirten Kadir Ezildi, dansları, takıları ve paylaşımlarıyla olay oldu.

KADİR EZİLDİ'DEN İKİNCİ NİŞAN

Sosyal medyada 5 milyon takipçisi olan Kadir Ezildi, ikinci kez nişan yaptı. Gamze Türkmen ile gösterişli bir organizasyonla ikinci kez nişanlanan Kadir Ezildi, paylaşımlarıyla da eleştiri aldı. Nişanında yerinde duramayan Kadir Ezildi, nişanlısı Gamze Türkmen ile beraber davul çaldı. Ateşli davul gösterisi sosyal medyada ilgi gören Kadir Ezildi'nin o anları beğeni yağmuruna tutuldu.

KADİR EZİLDİ NİŞANLISINA TEPSİ DOLU TAKI TAKTI

Kadir Ezildi'nin nişanında gelin Gamze Türkmen'e taktığı takılar da çok konuşuldu. Kadir Ezildi'nin annesi müstakbel gelinine takmak için altınları sıraya dizdi.

Müstakbel kayınvalide tepsilerle takıları getirirken, geline paradan çok altın takıldı. O anları gören sosyal medya kullanıcıları, "Düğünde neler olacak", "Altınlar ne kadar tutmuştur", "Altından parayı takacak yer kalmadı" gibi yorumlar yapıldı.