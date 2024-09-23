Sima Tarkan ile Mark Başoğlu düğününde Şeyma Subaşı ile Hande Erçel piştisi! Hakan Sabancı ne yapacağını bilemedi

23 Eylül 2024 16:29 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 16:34

Sosyetenin tanınan isimleri Sima Tarkan ile Mark Başoğlu İtalya'da üç gün süren düğünle evlendi. Düğüne gelinin yakın arkadaşı Şeyma Subaşı katılırken, Hande Erçel ile Hakan Sabancı da düğünde yer aldı. Şeyma Subaşı'nın adı bir dönem Hakan Sabancı ile anılmıştı.

Sibil Çetinkaya, Şükrü Özyıldız, Dilan Tarkan gibi isimlerin katıldığı Sima Tarkan ile Mark Başoğlu çiftinin düğünü 3 gün 3 gece sürdü. İtalya'da evlenen çift, paylaşımlarıyla yorum yağmuruna tutuldu.

ŞEYMA SUBAŞI İLE HANDE ERÇEL​ HAKAN SABANCI ÇİFTİ PİŞTİ OLDU

Oyuncu Hande Erçel ile Hakan Sabancı çifti hafta sonu yakın arkadaşları Sima Tarkan ile Mark Başoğlu'nun düğünü için İtalya'ya gitti. Çiftin düğünden karelerine beğeni yağarken, ikili düğünde olan Şeyma Subaşı ile karşılaşmamak için büyük çaba sarf etti.

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Hakan Sabancı ile görüntülenmiş ve ikilinin aşk yaşadığı öne sürülmüştü. O dönem ikilinin ilişkilerine anne Arzu Sabancı'dan veto geldiği ve bu sebeple ilerlemediği öne sürülmüştü. Hande Erçel ile mutlu beraberliği olan Hakan Sabancı, düğünde Şeyma Subaşı ile karşılaşınca ne yapacağını bilemedi.

Hande Erçel ile Şeyma Subaşı aynı düğünde yer alırken, ikili aynı karede asla yer almadı. Şeyma Subaşı yakın arkadaşı Sima Tarkan'ın yanından bir saniye ayrılmazken, Hande Erçel, bol bol Hakan Sabancı ile fotoğraf paylaştı.