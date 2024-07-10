Kadir İnanır akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma alındı

10 Temmuz 2024 11:19 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 11:30

Yeşilcam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır geçen mart ayında evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Kadir İnanır'ın beyin damarında pıhtı attığı öğrenilmiş ve sağ tarafı felç geçirmişti.

Yoğun bakımda yapılan tedavinin ardından ise Kadir İnanır hastaneden taburcu olarak evde tedavi görmeye başlamıştı.

Bugün ise usta oyuncunun tekrardan hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındığı açıklandı.

KADİR İNANIR NEDEN YOĞUM BAKIMA ALINDI?

Evinde tedavi gören Kadir İnanır'ın akciğerinde oluşan hafif enfeksiyon nedeniyle Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde yoğun bakıma alındığı belirtildi.

KADİR İNANIR'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yoğun bakıma kaldırılan Kadir İnanır'ın tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığı ve herhangi bir entübe durumunun olmadığı belirtildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Jülide Kural "Fizik tedavi merkezinde tedavimiz devam ediyordu ancak akciğerinde görülen hafif enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye döndük. Bu süreçte asla eve gitmedi. Bir hastaneden diğer fizik tedavi hastanesine geçiş yapmıştık. Yoğun bakımda 3. gündeyiz ama tedbir amaçlı. Çok uzun süre hastanede olması sebebiyle doktorları titiz davranıyor. Büyük bir rahatsızlık değil, entübelik de bir durum yok” dedi.