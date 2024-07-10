Kadir İnanır'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakıma kaldırıldı

10 Temmuz 2024 10:23 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 10:23

Yeşilçam'ın efsane isimleri arasında yer alan ünlü isim geçtiğimiz mart ayında entübe edilmişti. Daha sonra hastanede taburcu edilen ünlü isimle ilgili üzücü bir haber geldi.