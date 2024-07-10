Kadir İnanır'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakıma kaldırıldı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
10 Temmuz 2024 10:23 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 10:23
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, beyninde pıhtı atması sebebiyle ameliyata alınmış ve uzun süre yoğun bakımda tutulmuştu. Tedavi sürecine evinde devam eden usta oyuncu tekrar yoğun bakıma kaldırıldı.
Yeşilçam'ın efsane isimleri arasında yer alan ünlü isim geçtiğimiz mart ayında entübe edilmişti. Daha sonra hastanede taburcu edilen ünlü isimle ilgili üzücü bir haber geldi.
Kaynak: tgrthaber.com