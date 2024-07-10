Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Kadir İnanır'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakıma kaldırıldı

Kadir İnanır'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakıma kaldırıldı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
10 Temmuz 2024 10:23 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 10:23
Kadir İnanır&#039;dan kötü haber! Tekrar yoğun bakıma kaldırıldı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, beyninde pıhtı atması sebebiyle ameliyata alınmış ve uzun süre yoğun bakımda tutulmuştu. Tedavi sürecine evinde devam eden usta oyuncu tekrar yoğun bakıma kaldırıldı.

Yeşilçam'ın efsane isimleri arasında yer alan ünlü isim geçtiğimiz mart ayında entübe edilmişti. Daha sonra hastanede taburcu edilen ünlü isimle ilgili üzücü bir haber geldi.

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...