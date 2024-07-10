Wanda Nara, Mauro Icardi ile boşanma iddialarını doğruladı!

10 Temmuz 2024 09:14 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 09:58

Gamze Özçelik ve eşi Reshad Strik Gazzeli çocuklar için kolları sıvadı! Kavurucu sıcaklık demeden yollara düşüyorlar

Gamze Özçelik ve eşi Reshad Strik Gazzeli çocuklar için kolları sıvadı! Kavurucu sıcaklık demeden yollara düşüyorlar

Galatasaray'ın sevilen oyuncusu Mauro Icardi'nin her paylaşımı olay eşi Wanda Nara'nın ünlü futbolcuyu terk ettiği iddia edilmişti. Sosyal medya hesabından da Icardi^yi takipten çıkan Wanda Nara verdiği röportajda iddiaları doğruladı.

WANDA NARA, BOŞANMA İDDİALARINI DOĞRULADI

Eşi Mauro Icardi’yi takipten çıkan Wanda Nara, boşanma işlemlerine başladı. Uzun süredir yan yana gelmeyen ikilinin ayrılık haberlerini Wanda Nara doğruladı. America TV'ye konuşan Wanda Nara, "Mauro'dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı." açıklamasında bulunarak ayrılığı doğruladı.