Wanda Nara, Mauro Icardi ile boşanma iddialarını doğruladı!
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
10 Temmuz 2024 09:14 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 09:58
Galatasaray’da forma giyen Mauro Icardi’nin kendisi kadar ünlü eşi Wanda Nara’nın ünlü futbolcudan boşanmak için harekete geçtiği iddia edilmişti. Wanda Nara, çıkan haberleri doğruladı ve Icardi’yi terk ettiğini açıkladı.
Galatasaray'ın sevilen oyuncusu Mauro Icardi'nin her paylaşımı olay eşi Wanda Nara'nın ünlü futbolcuyu terk ettiği iddia edilmişti. Sosyal medya hesabından da Icardi^yi takipten çıkan Wanda Nara verdiği röportajda iddiaları doğruladı.
WANDA NARA, BOŞANMA İDDİALARINI DOĞRULADI
Eşi Mauro Icardi’yi takipten çıkan Wanda Nara, boşanma işlemlerine başladı. Uzun süredir yan yana gelmeyen ikilinin ayrılık haberlerini Wanda Nara doğruladı. America TV'ye konuşan Wanda Nara, "Mauro'dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı." açıklamasında bulunarak ayrılığı doğruladı.
Kaynak: tgrthaber.com