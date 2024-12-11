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Kadir Sağlam kimdir? Galatasaray Trabzonspor maçını yönetecek

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
11 Aralık 2024 19:01 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 19:11
Kadir Sağlam kimdir? Galatasaray Trabzonspor maçını yönetecek

Süper Lig’in 16. haftasında oynanacak Galatasaray Trabzonspor karşılaşmasını yönetecek olan hakem Kadir Sağlam’ın kariyeri merak konusu oldu.

Galatasaray​ ile Trabzonspor​ arasında 16 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçta hangi hakemin düdük çalacağı açıklandı.

 

Kadir Sağlam kimdir? Galatasaray Trabzonspor maçını yönetecek - 1. Resim

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Galatasaray - Trabzonspor maçında Kadir Sağlam​ düdük çalacak.

Tartışmalı Sivasspor - Galatasaray maçını yöneten Turgut Doman'a ve Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Mehmet Türkmen'e bu hafta görev verilmedi.

Kadir Sağlam kimdir? Galatasaray Trabzonspor maçını yönetecek - 2. Resim

16 HAFTA HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Ligin 16. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

13 Aralık Cuma:

20.00 Sipay Bodrum FK-Net Global Sivasspor: Cihan Aydın

20.00 Kasımpaşa-İkas Eyüpspor: Halil Umut Meler

14 Aralık Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: Alper Akarsu

19.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: Emre Kargın

15 Aralık Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan

16.00 Onvo Antalyaspor-Bellona Kayserispor: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir: Ozan Ergün

16 Aralık Pazartesi:

19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır

Kadir Sağlam kimdir? Galatasaray Trabzonspor maçını yönetecek - 3. Resim

KADİR SAĞLAM KİMDİR?

Kadir Sağlam 1986 yılında dünyaya geldi.

Hakemlik kariyerine, 2006 yılında başladı.

Ankara bölgesi hakemi olan Kadir Sağlam alt kademelerde birçok müsabakada görev aldı.

Sıkça Sorulan Sorular
39 yaşında.

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Kaynak: TGRT Haber
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