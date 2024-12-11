Kadir Sağlam kimdir? Galatasaray Trabzonspor maçını yönetecek
Süper Lig’in 16. haftasında oynanacak Galatasaray Trabzonspor karşılaşmasını yönetecek olan hakem Kadir Sağlam’ın kariyeri merak konusu oldu.
Galatasaray ile Trabzonspor arasında 16 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçta hangi hakemin düdük çalacağı açıklandı.
GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?
Trendyol Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Galatasaray - Trabzonspor maçında Kadir Sağlam düdük çalacak.
Tartışmalı Sivasspor - Galatasaray maçını yöneten Turgut Doman'a ve Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Mehmet Türkmen'e bu hafta görev verilmedi.
16 HAFTA HAKEMLERİ AÇIKLANDI
Ligin 16. haftasında görev alacak hakemler şunlar:
13 Aralık Cuma:
20.00 Sipay Bodrum FK-Net Global Sivasspor: Cihan Aydın
20.00 Kasımpaşa-İkas Eyüpspor: Halil Umut Meler
14 Aralık Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: Alper Akarsu
19.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: Emre Kargın
15 Aralık Pazar:
13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan
16.00 Onvo Antalyaspor-Bellona Kayserispor: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir: Ozan Ergün
16 Aralık Pazartesi:
19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır
KADİR SAĞLAM KİMDİR?
Kadir Sağlam 1986 yılında dünyaya geldi.
Hakemlik kariyerine, 2006 yılında başladı.
Ankara bölgesi hakemi olan Kadir Sağlam alt kademelerde birçok müsabakada görev aldı.