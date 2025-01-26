Kafatasında yer alan Türk eyeri nedir? Kim Milyoner Olmak İster’de 200 bin liralık soru

26 Ocak 2025 23:25 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 23:25

ATV ekranlarının sevilen yarışma programında 200 bin TL değerindeki Kafatasında beyindeki hipofiz bezini de barındıran çukur kısma tıpta verilen Latince adın Türkçesi sorusunun cevabı merak edildi.

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HİPOFİZ BEZİNİ DE BARINDIRAN ÇUKUR KISMA TIPTA VERİLEN ADIN TÜRKÇESİ

Kim Milyoner Olmak İster’de 200 bin TL değerindeki soru Google aramalarında üst sıralara tırmandı.

Kafatasında beyindeki hipofiz bezini de barınıran çukur kısma tıpta verilen Latince adın Türkçesi hangisidir? sorusunun cevap şıkları şöyle sıralandı:

A: Moğol Kalkanı B: Çin Hendeği C: Türk Eyeri D: Japon Kılıcı

Sorunun doğru cevabı ise C şıkkı olan Türk Eyeri olacaktı.

SELLA TURCİCA TÜRK EYERİ NEDİR?

Türklerin kullandığı eyere benzetildiği için bu şekilde adlandırılan Türk Eyer Kemiği (Sella Turcica), kafatası içinde bulunan küçük ve çukur bir yapıdır. Kafatasının alt orta kısmında yer alan bu kıkırdak yapı, hipofiz bezini barındırır.

Sella Turcica, hipofiz bezini çevreleyen ve koruyan bir yapı olması sebebiyle nörolojik ve hormonal işlevler açısından kritik bir öneme sahiptir. Hipofiz bezi, vücutta birçok önemli hormonun salgılanmasından sorumlu olduğu için, bu yapının anatomik özellikleri ve sağlığı büyük bir dikkatle incelenir.

Türk Eyer Kemiği:

Hipofiz bezine fiziksel koruma sağlar.

Nörolojik işlevler ve hormon salgıları için destekleyici bir ortam sunar.

Kafatasının genel yapısını tamamlayarak beyin tabanını güçlendirir.

Türk Eyer Kemiği’nin yapısında veya çevresinde meydana gelen bozukluklar, hipofiz bezi üzerinde olumsuz etkiler doğurabilir ve hormon dengesizliklerine yol açabilir. Bu nedenle, bu bölge tıbbi görüntüleme teknikleriyle sıkça incelenir.