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Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Porto Riko sorusu en çok arananlar arasına girdi

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
19 Ocak 2025 22:57 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 23:11
Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Porto Riko sorusu en çok arananlar arasına girdi

Ekranların sevilen bilgi yarışmasında sorulan Porto Riko sorusunun cevabı kısa sürede Google’da en çok arananlar arasına girdi. Vatandaşlar sorunun cevabını ve Porto Riko’yu araştırmaya koyuldu.

Oktay Kaynarca’nın sunduğu ATV’nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken bir soru gündeme geldi.

Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Porto Riko sorusu en çok arananlar arasına girdi - 1. Resim

KİM MİLYONER OLMAK İSTER’DE PORTO RİKO SORUSU

Kim Milyoner Olmak İster’de “Hangisi bağımsız, egemen bir devlet değil, özerk bir devlettir?” sorusu soruldu.

Sorunun cevap şıkları arasında ise şu ülkeler yer aldı:

A- VATİKAN

B- PORTO RİKO

C-SAN MARİNO

D- MONAKO

Doğru cevap ise B şıkkı Porto Riko olacaktı.

Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Porto Riko sorusu en çok arananlar arasına girdi - 2. Resim

PORTO RİKO NEREDE?

Porto Riko ya da resmî adıyla Porto Riko Topluluğu, ABD'ye bağlı, içişlerinde bağımsız özerk bölgedir.

Karayipler denizinin kuzeydoğusunda Dominik Cumhuriyeti'nin doğusundadır.

Adı İspanyolcada zengin liman anlamına gelir.

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Kaynak: TGRT Haber

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