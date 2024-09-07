Kahramanmaraş'ta olan 5 büyüklüğündeki deprem Adana ve Gaziantep'te de hissedildi

07 Eylül 2024 11:17 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 11:22

Kandilli Rasathanesi son verilerine göre bugün sabahın erken saatlerinde Kahramanmaraş'ta 5 şiddetinde deprem oldu. Endişeli anlar yaşayan vatandaşlar Adana, Gaziantep, Karlıova deprem mi oldu aramasını yaptı.

Bugün 09.30'da Kahramanmaraş'ta olan depremin büyüklüğünü AFAD depremin 5 büyüklüğünde olarak açıklarken Kandilli Rasathanesi verileri 4.9 olarak gösterdi.

Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?

7 Eylül Cumartesi günü sabah 09.31'de Pazarcık merkezli 4.9 şiddetinde sarsıntı oldu. Adana, Gaziantep gibi illerde de hissedilen sarsıntının büyüklüğü AFAD verilerine göre 5 olarak belirlendi.

MARAŞ DEPREMİNDE HASAR ALAN BİNA VAR MI SON DAKİKA?

Bugün 09.31'de Pazarcık merkezli depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuyla ilişkin X hesabından açıklama yaptı. İfadeler şöyle oldu:

"Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladılar. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Gelişmeleri anbean takip ediyoruz."