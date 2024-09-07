Kahramanmaraş'ta olan 5 büyüklüğündeki deprem Adana ve Gaziantep'te de hissedildi
Kandilli Rasathanesi son verilerine göre bugün sabahın erken saatlerinde Kahramanmaraş'ta 5 şiddetinde deprem oldu. Endişeli anlar yaşayan vatandaşlar Adana, Gaziantep, Karlıova deprem mi oldu aramasını yaptı.
Bugün 09.30'da Kahramanmaraş'ta olan depremin büyüklüğünü AFAD depremin 5 büyüklüğünde olarak açıklarken Kandilli Rasathanesi verileri 4.9 olarak gösterdi.
Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?
7 Eylül Cumartesi günü sabah 09.31'de Pazarcık merkezli 4.9 şiddetinde sarsıntı oldu. Adana, Gaziantep gibi illerde de hissedilen sarsıntının büyüklüğü AFAD verilerine göre 5 olarak belirlendi.
MARAŞ DEPREMİNDE HASAR ALAN BİNA VAR MI SON DAKİKA?
Bugün 09.31'de Pazarcık merkezli depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuyla ilişkin X hesabından açıklama yaptı. İfadeler şöyle oldu:
"Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladılar. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Gelişmeleri anbean takip ediyoruz."
Allahım ellerine sağlık böyle şeyler olmamasını diliyordum