Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Kahramanmaraş depremi sonrası korkutan açıklama!

07 Eylül 2024 11:20 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 11:26

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sabah saat 09.31'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Korkutan deprem sonrası Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş "Hatay'ın da içinde bulunduğu Amik Ovası-Karasu Grabenin kırılmayan doğu kenarı risk oluşturmaktadır" sözleriyle o bölgeye dikkat çekti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sabah saatlerinde peş peşe depremler meydana geldi. İlk 3.8 ile sallanan Kahramanmaraş, ikinci kez 5.0 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Çevre illerde de hissedilen deprem büyük paniğe yol açtı. Depremlerin ardından uzmanlardan da peş peşe açıklamalar geldi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir uyarıda bulundu. "HATAY'IN DA İÇİNDE BULUNDUĞU DOĞU KENARI RİSK OLUŞTURMAKTADIR" Bugün yaşanan 5.0 büyüklüğündeki depremin 7,8 Maraş depreminin gecikmiş artçısı olduğunu belirten Bektaş şu ifadeleri kullandı; "5.0 büyüklüğündeki Pazarcık depremi 7,8 Maraş depreminin gecikmiş artçı bir depremidir. Doğu Anadolu Fay Sistemi kuzeydoğu doğrultulu paralel sol yönlü doğrultu atımlı faylardan oluşur. Hatay'ın da içinde bulunduğu Amik Ovası-Karasu Grabenin kırılmayan doğu kenarı risk oluşturmaktadır." İlgili Haberler Prof. Dr. Naci Görür aynı yeri bir kere daha uyardı: 'En az 7.4 büyüklüğünde deprem...' Son dakika | Malatya gece yarısı sallandı! İşte Kandilli'den depreme ilişkin ilk veriler Son dakika | Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi