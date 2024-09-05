Prof. Dr. Naci Görür aynı yeri bir kere daha uyardı: 'En az 7.4 büyüklüğünde deprem...'

05 Eylül 2024 19:27 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 19:39

Deprem Uzmanı ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, daha önce çok kez uyardığı Bingöl-Karlıova-Erzincan hattını tekrardan uyardı. Bölgede en az 7.4 büyüklüğünde depremin beklendiğini ifade eden Görür, "Şu anda Tunceli’de deprem bekliyorum" dedi.

Türkiye genelinde deprem hareketliliği sürerken, Deprem Uzmanı ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, konuya ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Görür, Erzincan ile Bingöl'ün Karlıova ilçesi arasında kalan fay hattının büyük bir tehlike arz ettiğini belirterek, "Bu bölge deprem üretmek üzere. Çok uzak olmayan bir gelecekte burada 7 ve üzeri şiddette bir deprem bekliyoruz. Böyle bir durumda, yıkıcı etkiler kaçınılmaz olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bölgede yaşanabilecek bir depremin, geniş bir alanda ciddi hasara neden olabileceğini belirten Görür şunları söyledi:

GÖRÜR: TUNCELİ'DE DEPREM BEKLİYORUM

"Şu anda Tunceli’de deprem olmasını bekliyorum. Erzincan’ın doğusunda Karlıova var. O aradaki kısım Kuzey Anadolu Fayı’nın en doğu ucudur. Biz oraya Yedisu fayı diyoruz.

Erzincan ile Bingöl’ün Karlıova ilçesi arasında kalıyor. Deprem üretimi olacak. Çok uzak zamanda değil. Olursa 7’nin üzerinde deprem olur ve aynı zamanda çok yıkıcı olur.

'BÖLGEYİ ELİMDEN GELDİĞİNCE UYARIYORUM'

Orada bina ve nüfus yoğunluğu fazla değil ama yine de benim insanım hayatını kaybeder. Benim bu sözümü Tunceli valisi o bölgenin valileri ciddiye aldı.

Oradaki kaymakamlarla da konuştum. Elimden geldiğince de onları uyardım. Tunceli’de çalışıyorlar. Karlıova’ya bir fayda son deprem yapan fay geliyor. Karlıova-Bingöl-Göynük.

'DEPREM EN AZ 7.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE OLABİLİR'

Karakoçan ve oradan da Elazığ ve Elazığ’dan Malatya’ya oradan Hatay’a gidiyor. Şimdi beklediğimiz diğer deprem korktuğumuz yer, Karlıova ile Bingöl-Göynük arasıdır.

Tam çatalda. 20 Şubat depremleri oraya enerji transfer etmiş olabilir. Deprem nerede olacak diyorsunuz. Bingöl-Karlıova- Erzincan arası en az 7.4 olabilir. Çünkü depremin ürettim periyodu durmuş. Eli kulağında. İkincisi Bingöl-Göynük arasında olma ihtimali fazla. O da 7’lik bir deprem. En son 1866 civarında olmuş. Bingöl-Göynük fayı, güneybatıya doğru devam ederse, Palu ve Elazığ’a gelir. Malatya’ya doğru geçer gider."