Kahta-Siverek yolunun ne zaman açılacağı belli oldu! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı açıklama yaptı

25 Aralık 2024 14:32 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 14:48

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından Kahta-Siverek yolunda bulunan Kahta-Eceler mevkisinin açılış tarihi açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından Kahta-Siverek yolunun ne zaman biteceği gündem oldu. Projenin Kahta-Eceler mevkisindeki 27 kilometrelik kesim 28 Aralık'ta açılacak.

Kahta-Narince-Siverek Yolu'nda devam eden çalışmalar ve gelişmeler ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yeni bir açıklama yapıldı.

Adıyaman​'ın Kahta ilçesi ile Şanlıurfa​'nın Siverek ilçesi arasındaki yolu 11,2 kilometre kısaltarak, süreyi 55 dakikadan 25 dakikaya düşürecek projenin, Kahta-Eceler mevkisinin açılacağı tarih açıklandı.

KAHTA-SİVEREK YOLU NE ZAMAN BİTECEK?

Bakan Uraloğlu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Kahta-Narince-Siverek Yolu projesi kapsamında Kahta-Eceler mevkisindeki 27 kilometrelik yol 28 Aralık 2024 tarihinde açılacak.

Bakan Uraloğlu konuyla ilgili açıklamasında ""Güzergahtaki Nissibi Köprüsü ile köprünün 2,6 kilometrelik bağlantı yolunu önceki yıllarda tamamlayıp trafiğe açmıştık. 28 Aralık'ta da Kahta-Eceler mevkisindeki 27 kilometrelik kesimin resmi açılışını gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

KAHTA-SİVEREK YOLU NE ZAMAN AÇILACAK?

Kahta-Siverek Yolu projesi ile ilgili gelişmeleri de açıklayan Bakan Uraloğlu "38,2 kilometrelik kesimin bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yola dönüştürülmesi daha önce tamamlanan 2,6 kilometrelik kesimin aşınma seviyesinde bitirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. 27 kilometrelik kesimin yanı sıra toplam 656 metre uzunluğundaki iki çift köprü ve 60 metrelik iki üstgeçit köprüsünü de tamamladık" dedi.