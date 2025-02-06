Kalyon Güneş halka arz kaç lot verdi? Sonuçlar bekleniyor

06 Şubat 2025 16:45 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 16:51

Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylanan Kalyon Güneş hissesinin halka arz sonuçları bekleniyor. Yatırımcılar KLYPV hissesinin kaç lot vereceğini merakla beklerken katılım endeksine uygun olmadığı ve bireysele eşit dağıtım yapacağı duyuruldu.

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5-6-7 Şubat tarihlerine talep toplayacak olan Kalyon Güneş halka arzının dağıtacağı lot miktarı gündemde olurken talep toplama sürecinin bitmesi bekleniyor.

Sürecin sona ermesinin ardından sonuçlar duyurulacak.

KALYON GÜNEŞ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİ?

KLPYV hissesinin sonuçları henüz açıklanmadı. Bu nedenle dağıttığı lot miktarı da netleşmedi. Kısa süre sonra açıklanacak olan sonuçların ardından lot miktarı da KAP bildirisinde yer alacak.

Olası lot miktarı ise şöyle:

150 Bin katılım ~ 124 Lot (8717 TL

250 Bin katılım ~ 74 Lot (5202 TL)

350 Bin katılım ~ 53 Lot (3725 TL)

500 Bin katılım ~ 37 Lot (2601 TL)

700 Bin katılım ~ 26 Lot (1827 TL)

1.1 Milyon katılım ~ 17 Lot (1195 TL)

1.6 Milyon katılım ~ 12 Lot (843 TL)

2.2 Milyon katılım ~ 8 Lot (562 TL)

KALYON GÜNEŞ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hissenin sonuçları henüz açıklanmadı. 7 Şubat itibarıyla talep toplama süreci sona erecek ve kısa süre sonra sonuçlar Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yer alacak. Sonuçlarla beraber borsada işlem göreceği tarih de netleşecek.

KALYON GÜNEŞ HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylanan hisse katılım endeksine uygun değildir. KLYPV koduyla 70,30 TL'den satışa çıkacak. 46,334,639 Lot pay dağıtacak olan hisse, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. aracılığıyla satışa çıkacak.