Kalyon Güneş halka arz katılım endeksine uygun mu? Kaç lot vereceği yatırımcının gündeminde

01 Şubat 2025 10:22 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 10:30

Sermaye Piyasa Kurulu Kalyon Güneş halka arzının başvurusunu onayladı. KLYPV koduyla satışa çıkacak olan hisse 5-6-7 Şubat aralığında talep toplayacak. Dağıtacağı lot miktarı ise henüz netleşmedi.

2025 halka arz listesine yeni eklenen Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. hisse kodu ve fiyatı belli oldu. Eşit dağıtım ile Yıldız Pazar'da yer alacak olan Kalyon Güneş halka arzının katılım endeksine uygunluğu merak edildi.

KALYON GÜNEŞ HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Pay olarak 46,334,639 Lot dağıtacak olan hisse, katılım endeksine uygun değildir. Şirketin fonu kullanacağı alanlar arasında %25 Yatırım harcamaları, %45 İşletme sermayesi, %30 Kredi geri ödemesi yer aldı.

KALYON GÜNEŞ KLYPV KAÇ LOT VERİR?

Hissenin lot miktarı henüz netleşmedi. Tahmini dağıtacağı miktarlar ise şöyle:

150 Bin katılım ~ 124 Lot (8717 TL

250 Bin katılım ~ 74 Lot (5202 TL)

350 Bin katılım ~ 53 Lot (3725 TL)

500 Bin katılım ~ 37 Lot (2601 TL)

700 Bin katılım ~ 26 Lot (1827 TL)

1.1 Milyon katılım ~ 17 Lot (1195 TL)

1.6 Milyon katılım ~ 12 Lot (843 TL)

2.2 Milyon katılım ~ 8 Lot (562 TL)

KALYON GÜNEŞ HANGİ BANKALARDA VAR?

KLYPV hisse koduyla satışa çıkacak olan hisseyi satın almak isteyenler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. aracılığıyla satın alabilecek.